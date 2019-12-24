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عاجل.. مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادثي سير بسوهاج

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:32 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أبورية حسين
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لقي قائد سيارة مصرعه، فيما أصيب 5 أشخاص بكسور، وجروح متفرقة بالجسم في حادثي سير، وقعا على الطريق الصحراوي الشرقي وإيداع الجثه بمستفي أخميم ونقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.

وتلقي اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارًا، يفيد بوقوع حادث على طريق الجيش بالكيلو 80 إتجاه أسيوط، وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل قنا قيادة "محمد ع ع ي"، 31 عام، سائق ويقيم دائرة قسم قنا، إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ وإصطدم بسيارة نصف نقل، قيادة "محمد ص ع"، 26 عام، سائق ويقيم شارع دائرة قسم قنا قادمة في الإتجاه المقابل.

أسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة الثانية، وإصابة قائد السيارة الأولى ومرافقه "مصطفى م ع"، 33 عام، عامل ويقيم دائرة قسم قنا، وأصيب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى المركزي، وبسؤال المصابين ووالد المتوفى نفى الشبهة الجنائية.

في سياق آخر، تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بإنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي، وتبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "علي ع ج"، 26 عام، موظف ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار الإطار الخلفي الأيمن ما أدى لإنقلابها على جانب الطريق.

أسفر عن الحادث إصابة كل من: والد قائد السيارة "ع ج ع"، 65 عام بالمعاش، ووالدته "فاطمة م ع"، 55 عام، ربة منزل، وشقيقته "شيماء ع ج"، 19 عام، طالبة ويقيمون بذات الناحية، أصيبت بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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سوهاج حوادث سوهاج تصادم سوهاج الطريق الصحراوي الشرقي

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