بعد إنضمام مينامينو لليفربول .. أشهر 8 يابانيين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

أصر السير أليكس فيرجسون على ضمه للفريق عام 2012 من بوروسيا دورتموند، حيث ساهم في حصول اليونايتد على آخر بطولاته في الدوري الإنجليزي علم 2013، عاد مرة أخرى لدورتموند بعد عامين بملعب أولد ترافورد.

2- مايا يوشيدا



يقضي يوشيدا خالياً موسمه الثامن مع فريقه الحالي ساوثهامبتون، ليصبح أحد أهم أساطير الفريق عبر تاريخه.