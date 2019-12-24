Advertisements
Advertisements
Advertisements

مسؤول ليبي يكشف دور قطر في دعم الإرهاب على أراضيهم

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 06:58 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
جرجس ميلاد
Advertisements
كشف اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، دور دولة قطر في دعم المنظمات الإرهابية واستمرار الصراع حتى الآن، مؤكدا أنها أولى الدول التي دعمت الإرهاب في ليبيا.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبى الوطنى، خلال حواره مع قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن النظام القطري الراعي الرسمي لكل العمليات الإرهابية التي تشهدها بلاده.

وأوضح إنه كان لقطر جنود على الأرض فى مدينة بنى غازى، مشيرا إلى أن هناك مجموعة يطلق عليها مجموعة "الفهد الأسود" مهامها الإشراف على الاغتيالات وتدريب الإرهابيين لتنفيذ تلك الاغتيالات، ويتم تمويللها من قطر، قائلا: "قطر لديها مكتب في بنغازي لتنفيذ العمليات الإرهابية ومجموعة الفهد الأسود في بنغازي التي تشرف على الاغتيالات وتدريب الشباب الذي يقوم بالاغتيالات.. الأموال القطرية تمول العمليات الإرهابية في ليبيا حتى بعد مقاطعة الدول العربية الأربع المكافحة للإرهاب لها".

وأشار "المسمارى" إلى أنه بعد إعلان دول الرباعى العربى الداعى لمكافحة الإرهاب مقاطعة الدوحة تم نقل الوجوه الإخوانية من قطر إلى تركيا ولكن ما زال التمويل القطرى موجود، لافتا إلى أنه في كل اللقاءات التى تمت فى السابق بين فايز السراج والمشير خليفة حفتر كان السراج ينتهى من اللقاء ثم يذهب إلى قطر للتشاور.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قطر شواطئ مصر وليبيا والجزائر تركيا الي هنا الارهاب

أخبار تهمك

أول تعليق رسمى من "الكهرباء" على توقف نظام شحن العدادات مسبقة الدفع

منذ حوالي 12 ساعة

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

منذ حوالي 21 ساعة

قبل بداية 2020.. تعرف على الإجازات الرسمية في العام الجديد

منذ يوم

عاجل| صعوبات ومفاجآت تهدد حياة محمد صلاح.. 2019 تضعه في ورطة عام 2020

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزال عماد متعب

منذ يوم

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

منذ حوالي 12 ساعة

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

الآن

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

الآن

الكهرباء تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن القراءات الخطأ للعدادات (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم أول صفقاته الشتوية

منذ ساعتين و 44 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الاثنين: اقتراب حسم صفقة مفاجئة.. وخطة سعودية لإفساد صفقة الأحمر الكبري..ونجم الفريق يقترب من الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شووت el_ahly مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الاهلي قناة مفتوحة

منذ حوالي 14 ساعة

"يلا كورة" YALLAKORA مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIMEرابط ماتش الزمالك

الآن

موضوعات متعلقة

المسماري يكشف المخطط الأسود لعشماوي

"المسماري": شحنة الأسلحة التركية لها علاقة بعمليات الاغتيال في طرابلس

الجيش الليبي: هناك مخطط لإنشاء دولة متطرفة في الجنوب

"المسماري": لا علاقة للسعودية بقرار الهجوم على طرابلس

الحرب على الإرهاب في ليبيا.. قطر وتركيا في دائرة الاتهام

الجيش الليبي: وثائق جديدة تؤكد تورط قطر في دعم الإرهاب لاستهداف مصر والإمارات

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
06:45 م

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

02:15 م

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

06:56 م

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

09:54 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

11:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status