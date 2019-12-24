مسؤول ليبي يكشف دور قطر في دعم الإرهاب على أراضيهم



وأكد المتحدث باسم الجيش الليبى الوطنى، خلال حواره مع قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن النظام القطري الراعي الرسمي لكل العمليات الإرهابية التي تشهدها بلاده.



وأوضح إنه كان لقطر جنود على الأرض فى مدينة بنى غازى، مشيرا إلى أن هناك مجموعة يطلق عليها مجموعة "الفهد الأسود" مهامها الإشراف على الاغتيالات وتدريب الإرهابيين لتنفيذ تلك الاغتيالات، ويتم تمويللها من قطر، قائلا: "قطر لديها مكتب في بنغازي لتنفيذ العمليات الإرهابية ومجموعة الفهد الأسود في بنغازي التي تشرف على الاغتيالات وتدريب الشباب الذي يقوم بالاغتيالات.. الأموال القطرية تمول العمليات الإرهابية في ليبيا حتى بعد مقاطعة الدول العربية الأربع المكافحة للإرهاب لها".



وأشار "المسمارى" إلى أنه بعد إعلان دول الرباعى العربى الداعى لمكافحة الإرهاب مقاطعة الدوحة تم نقل الوجوه الإخوانية من قطر إلى تركيا ولكن ما زال التمويل القطرى موجود، لافتا إلى أنه في كل اللقاءات التى تمت فى السابق بين فايز السراج والمشير خليفة حفتر كان السراج ينتهى من اللقاء ثم يذهب إلى قطر للتشاور.





كشف اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، دور دولة قطر في دعم المنظمات الإرهابية واستمرار الصراع حتى الآن، مؤكدا أنها أولى الدول التي دعمت الإرهاب في ليبيا.