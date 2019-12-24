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أنغام تحيي حفلا ضخما بموسم الرياض في أول ظهور لها بعد شفائها

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:20 ص
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بوابة الفجر
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تألقت المطربة أنغام، في حفلها الغنائي الذي أحيته ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك بعد شفائها حيث كانت تعاني من حصوة على الكلى.

وغنت أنغام خلال الحفل عددًا من أغنياتها: في مقدمتها: "بتوصفني بتكسفني و"أكتبلك تعهد"، و" حالة خاصة جدًا.

كانت أنغام وصلت إلى المملكة العربيه السعودية يوم السبت بصحبه مديره أعمالها راندا رياض للمشاركة بموسم الرياض.

كما تشارك أنغام فى حفل ليلة ياسر بوعلى يوم 27 ديسمبر الحالى.


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الكلمات المفتاحية

حفل انغام الفجر الفني السعودية

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