الكهرباء تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن القراءات الخطأ للعدادات (فيديو)



وأوضح "حمزة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أنا الوطن" المذاع على قناة "المحور"، أن التطبيق مخصص فتحه بالقرب من مكان العداد فقط، ويتم تصوير القراءة وإرساله إلى جهتين الأولى جهة قراءة العداد، والثانية شركة توزيع الكهرباء.



وأشار إلى أن الوزارة تبحث عن الآليات التي تضمن تحديد الفاتورة الكهربائية بشكل صحيح، وبعيدا عن تدخل العنصر البشري، لتلافي الأخطاء.



وأكد أنه تم تركيب 8.4 مليون عداد مسبوق الدفع، بالإضافة إلى مشروع تركيب 250 ألف عداد ذكي.



أعلن الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، بشرة سارة للمواطنين، في إطار تطوير آداء وخدمات شركات توزيع الكهرباء، وبعد ظهور العديد من المشكلات الخاصة بتراكم القراءات وارتفاع شريحة الاستهلاك، مؤكدا أنه سيتم قراءة العدادت إليكترونيا عبر تطبيق على الهاتف المحمول مطلع عام 2020.