Advertisements
Advertisements
Advertisements

الكهرباء تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن القراءات الخطأ للعدادات (فيديو)

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 06:16 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
جرجس ميلاد
Advertisements
أعلن الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، بشرة سارة للمواطنين، في إطار تطوير آداء وخدمات شركات توزيع الكهرباء، وبعد ظهور العديد من المشكلات الخاصة بتراكم القراءات وارتفاع شريحة الاستهلاك، مؤكدا أنه سيتم قراءة العدادت إليكترونيا عبر تطبيق على الهاتف المحمول مطلع عام 2020.

وأوضح "حمزة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أنا الوطن" المذاع على قناة "المحور"، أن التطبيق مخصص فتحه بالقرب من مكان العداد فقط، ويتم تصوير القراءة وإرساله إلى جهتين الأولى جهة قراءة العداد، والثانية شركة توزيع الكهرباء.

وأشار إلى أن الوزارة تبحث عن الآليات التي تضمن تحديد الفاتورة الكهربائية بشكل صحيح، وبعيدا عن تدخل العنصر البشري، لتلافي الأخطاء.

وأكد أنه تم تركيب 8.4 مليون عداد مسبوق الدفع، بالإضافة إلى مشروع تركيب 250 ألف عداد ذكي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الكهرباء الفواتير العدادات

أخبار تهمك

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم أول صفقاته الشتوية

منذ ساعتين و 42 دقيقة

قبل بداية 2020.. تعرف على الإجازات الرسمية في العام الجديد

منذ يوم

عاجل| صعوبات ومفاجآت تهدد حياة محمد صلاح.. 2019 تضعه في ورطة عام 2020

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

منذ حوالي 12 ساعة

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزال عماد متعب

منذ يوم

أخبار الأهلي اليوم الاثنين: اقتراب حسم صفقة مفاجئة.. وخطة سعودية لإفساد صفقة الأحمر الكبري..ونجم الفريق يقترب من الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شووت el_ahly مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الاهلي قناة مفتوحة

منذ حوالي 14 ساعة

الكهرباء تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن القراءات الخطأ للعدادات (فيديو)

منذ ساعة و 12 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

الآن

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

الآن

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق رسمى من "الكهرباء" على توقف نظام شحن العدادات مسبقة الدفع

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 8 ساعات

"يلا كورة" YALLAKORA مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIMEرابط ماتش الزمالك

الآن

موضوعات متعلقة

"الكهرباء": تغيير جميع العدادات إلى ذكية أو بالكارت خلال 10 سنوات

"المياه الوطنية": تركيب 1.2 مليون عداد ذكي

"الكهرباء" تكشف موعد تطبيق خدمة دفع الفواتير عبر الهاتف المحمول

تعرف على موعد تطبيق "الكهرباء" الزيادة الجديدة في الأسعار

"الكهرباء" تكشف عن موعد الإنتهاء من التقديرات الجزافية للفواتير

تعرف على حقيقة قراءة عدادات الكهرباء كل شهرين لإدخال المواطنين في شريحة أعلى

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
06:45 م

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

02:15 م

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

06:56 م

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

09:54 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

11:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status