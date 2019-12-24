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مشاهدات قياسية لأغنية حماقي "راسمك في خيالي".. تعرف على التفاصيل (فيديو)

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:47 ص
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بوابة الفجر
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حققت مشاهدات أغنية "راسمك في خيالي" التي طرحها المطرب محمد حماقي، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أكثر من4,934,056 مشاهدة وذلك بعد طرحها في يوم 9 ديسمبر الحالي.

ونالت الأغنية إعجاب الجمهور، حيث توالت العديد من التعليقات الإيجابية، منذ اليوم الأول من طرحها.

وأشاد الجمهور في أغلب التعليقات بالأغنية وطريقة إخراج الفيديو الكليب الخاص بها.

"راسمك في خيالي" من ألبوم حماقي الأخير "كل يوم من ده"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد النادي، اخراج مصطفى عامر.

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