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عاجل.. الزمالك يقترب من حسم أول صفقاته الشتوية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:46 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نجح نادي الزمالك، في الحصول على توقيع إسلام صالح لاعب وسط نادي مصر، تمهيدا للتفاوض مع ناديه للحصول على خدماته خلال الفترة القادمة.

ودخل مسئولو الزمالك، فى مفاوضات مكثفة مع لاعب وسط نادي مصر، خلال الفترة الماضية، أسفرت عن توقيع اللاعب عقود لمدة 3 مواسم، لكن الصفقة تتوقف على اتفاق النادي الأبيض مع مسئولي ناديه، على كافة البنود المالية.

وسبق لإسلام صالح اللعب تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للزمالك، منذ قرابة 4 مواسم، عندما كان يتولي المدرب الفرنسي المسئولية الفنية لنادي وادي دجلة.

وسبق للزمالك التفاوض مع إسلام صالح عندما كان لاعبا فى صفوف سموحة، لكن لم تنتهى الصفقة وقتها لينضم اللاعب لصفوف نادي مصر الصاعد حديثا للدوري الممتاز، قبل عودته لحسابات القلعة البيضاء مرة أخري بتوصية من المدير الفني.
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