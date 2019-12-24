تعرف على تكاليف وكيفية تركيب جهاز تتبع السيارات (فيديو)



وقال "الدويري" خلال مقابلة ببرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه يمكن التعاقد على تركيب الجهاز للسيارات الخاصة او الشركات من خلال مقر الشركة بالقرية الذكية، أو من خلال جميع أفرع شبكات المحمول، بالاضافة إلى وجود 30 مركز تركيب وصيانة على مستوى الجمهورية.



وأضاف "الدويري" أن صاحب السيارة المتعاقد على الجهاز، يتم انشاء حساب خاص له على "سيستم" الشركة، مؤكدا أن جميع البيانات والمعلومات التى يجمعها الجهاز مؤمنة بالكامل، وتخص صاحب السيارة فقط ولا يتم مراقبتها من قبل الاجهزة الأمنية إلا بأذن من النيابة العامة.



وأوضح أن الجهاز يعطي تقارير يومية عن تحركات السيارة، بالإضافة إلى تقارير خاصة بصيانة السيارة.

وأشار إلى أن أسعار الاجهزة تتراوح بين 1300 إلى 2000 جنيه، طبقا للإمكانات الخاصة به، موضحا أنه يتم تركيبه في ضفيرة السيارة، او مخرج الopd الخاص بكشف الاعطال في السيارات الحديثة فقط.



وأكد أن الخدمة متاحة مقابل إشتراك شهرى يصل إلى 75 جنيه، بالنسبة لشبكة المحمول المحلية، مع إمكانية اضافة التعاقد مع "الثريا" أو الإتصال عبر الأقمار الصناعية.



كشف المهندس وائل الدويري، رئيس قطاع العمليات بالشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات، تكاليف وكيفية تركيب جهاز تتبع للسيارات.