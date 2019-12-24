Advertisements
التشكيل المتوقع لضمك أمام النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين
الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:10 ص
Advertisements
أميرة فطيم
Advertisements
ينتظر عشاق كرة القدم مباراة قوية بين فريق النصر ونظيره ضمك، مساء اليوم الإثنين الموافق 24 ديسمبر 2019، على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز، ضمن منافسات دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وتقام مباراة النصر ضد ضمك في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة إلا ربع بتوقيت السعودية، والساعة الخامسة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الواحدة إلا ربع ظهرا بتوقيت جرينتش.
وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات كأس الخليج العربي.
وفيما يلي التشكيل المتوقع لضمك أمام النصر:-
من المنتظر أن يدفع المدرب نور الدين بن زكري بشمس الدين رحماني في حراسة المرمى، وأمامه ماجد هزازي، وباباكار سار، وجورجي فيليبي، وحمد الجيزاني، فيما يأتي محمد أبو سبعان، وسامي النعجي في وسط الميدان، وأمامهم زكريا حدراف، وزيزينهو، وعبد الوهاب جعفر، وسيقود خط الهجوم محسن ياجور.
حراسة المرمى: شمس الدين رحماني
خط الدفاع: ماجد هزازي - باباكار سار - جورجي فيليبي - حمد الجيزاني
خط الوسط: محمد أبو سبعان - سامي النعجي
خط الوسط الهجومي: زكريا حدراف - زيزينهو - عبد الوهاب جعفر
خط الهجوم: محسن ياجور
يذكر أن النصر يحتل صدارة جدول ترتيب دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد ضمك في المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط.
Advertisements