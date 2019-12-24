التشكيل المتوقع لضمك أمام النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات كأس الخليج العربي.

وفيما يلي التشكيل المتوقع لضمك أمام النصر:-



من المنتظر أن يدفع المدرب نور الدين بن زكري بشمس الدين رحماني في حراسة المرمى، وأمامه ماجد هزازي، وباباكار سار، وجورجي فيليبي، وحمد الجيزاني، فيما يأتي محمد أبو سبعان، وسامي النعجي في وسط الميدان، وأمامهم زكريا حدراف، وزيزينهو، وعبد الوهاب جعفر، وسيقود خط الهجوم محسن ياجور.