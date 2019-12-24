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"تساوى الكل" لحسين الجسمى تحقق مشاهدات مرتفعة في وقت قياسي (فيديو)

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:21 ص
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بوابة الفجر
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طرح المطرب الإماراتي حسين الجسمي، أمس الأحد أغنيته الجديدة "تساوى الكل"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. 

وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من  244,927 مشاهدة، حتى الآن، كما نالت إعجاب وثناء الجمهور. 

وعلق أحدهم: "أول مرة أسمع أغنيه خليجيه إماراتية جميلة، كما علق آخر: " ياخي الجسمي كل يوم يزداد إبداعه قسم بالله مبدع". 

يذكر أن حسين الجسمي طرح مؤخراً عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" أحدث أغنياته على طريقة "السينجل" بعنوان "خطير" وهي من ألحانة، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل، ومن أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبة.

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