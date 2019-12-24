قبل مواجهة الإنتاج الحربي ضد الزمالك .. تفوق كاسح للأبيض على العجلات الحربية

في المقابل كان أكبر فوز للقافلة البيضاء على الإنتاج في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر موسم 2013/2014 حيث فاز الزمالك بثلاثية دون رد.

ظهر التعادل السلبي في مناسبة وحيدة بين الفريقين، وتعود للدور الثاني من موسم 2017-2018، وتحديداً يوم 14 يناير عام 2018.