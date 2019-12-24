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قبل مواجهة الإنتاج الحربي ضد الزمالك .. تفوق كاسح للأبيض على العجلات الحربية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:59 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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يشهد ملعب السلام بالقاهرة اليوم الإثنين 24 ديسمبر،،مواجهة غاية في الصعوبة عندما يحل الزمالك ضيفاً ثقيلاً على نادي الإنتاج الحربي، في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.


ويسعى نادي الزمالك بقيادة مديره الفني باتريس كارتيرون للعودة للإنتصارات مرة أخرى بعد تعثرين متتاليين أمام طلائع الجيش بالخسارة، وأمام سموحة بالتعادل.


ترتيب الفريقين قبل مواجهة الزمالك ضد الإنتاج الحربي

يحتل الزمالك المركز الرابع على لائحة الترتيب برصيد 14 نقطة من ثمان مباريات، وهو نفس رصيد سموحة والإنتاج الحربي، المتواجدان في ابمركزين الخامس والسادس على الترتيب، ويمتلك كل منهما مباراة أكثر الزمالك.


تاريخ مواجهات الإنتاج الحربي ضد الزمالك

تقابل الفريقان في 18 مباراة سابقة على صعيد بطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر، وذلك منذ صعود النادي موسم 2009 - 2010.


حقق النادي الأبيض الفوز في 12 مباراة، وفاز الإنتاج الحربي في مبارتين فقط، فيما انتهت 4 مباريات بالتعادل، ثلاث منها إيجابياً، وتعادل سلبي وحيد.


سجل الزمالك 32 هدفاً في شباك الإنتاج الحربي، الذي هز شباك الزمالك في المقابل في 15 مناسبة.


تعود أولى مباريات الفريقين على الإطلاق ليوم 24 أكتوبر عام 2009 بملعب السلام، وحقق الزمالك الفوز بصعوبة بثلاثية مقابل هدفين.


وكانت آخر المواجهات بين الفريقين ليوم 30 مايو الماضي، وانتهت بالتعادل الأيجابي بهدف في كل شبكة، حيث تقدم الزمالك عبر المغربي خالد بوطيب، وتعادل الإنتاج الحربي بهدف معاذ الحناوي من ركلة جزاء.


حقق الإنتاج أعلى فوز له على القلعة البيضاء بنتيجة 3/1 في مباراة الدور الثاني موسم 2015-2016.


في المقابل كان أكبر فوز للقافلة البيضاء على الإنتاج في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر موسم 2013/2014 حيث فاز الزمالك بثلاثية دون رد.


ظهر التعادل السلبي في مناسبة وحيدة بين الفريقين، وتعود للدور الثاني من موسم 2017-2018، وتحديداً يوم 14 يناير عام 2018.


على صعيد بطولة كأس مصر، تقابل الفريقان في ثلاثة مناسبات فاز بها الزمالك جميعاً، في عام 2013 وفاز الزمالك بثلاثية نظيفة، وعام 2018 وفاز بثلاثية مقابل هدف، ثم في عام 2018 مرة أخرى لحساب موسم 2018-2019 وفاز الزماك بثنائية دون رد. 
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