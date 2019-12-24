Advertisements
Advertisements
Advertisements

فايلر يبدأ عهده مع الأهلي بأرقام قياسية جديدة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:17 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، في مواصلة تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، عقب الفوز على منافسه على الصدارة الاتحاد السكندري، برباعية نظيفة.


واستطاع الأهلي أن يحقق فوزًا على الاتحاد السكندري، برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي، حيث تقدم أحمد الشيخ بالهدف الأول لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول، قبل أن يضيف محمد مجدي قفشة الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة 54 من عمر اللقاء، وأحرز وليد أزارو الهدف الثالث في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، قبل أن يختتم علي معلول أهداف الأهلي، بإحرازه الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 73 من المباراة.


ورفع الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني رصيده إلى 24 نقطة محتلًا صدارة الترتيب، من 8 مباريات، فيما ظل الاتحاد السكندري، بمركزه الثاني برصيد 20 نقطة من 10 مباريات.


ونجح فايلر، في قيادة الأهلي لتحقيق فوزه الثامن على التوالي بالدوري العام، ومواصلة نتائجه المميزة تحت القيادة السويسرية هذا الموسم.


ويرصد "الفجر الرياضي" كشف حساب للسويسري رينيه فايلر مع الأهلي منذ توليه المسئولية الفنية من خلال التقرير الآتي:-


وتولى فايلر، القيادة الفنية للنادي الأهلي، في أغسطس الماضي عقب رحيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق والذي أُقيل من منصبه بسبب الخروج من دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.


وقاد فايلر، الأهلي منذ توليه المسئولية الفنية في 14 مباراة سواء محليًا أو إفريقيًا، حقق الفوز في 13 لقاء، والهزيمة في مباراة وحيدة.


وكانت الهزيمة الوحيدة التي تلقاها فايلر، أمام النجم الساحلي التونسي، بهدف دون رد، بالمباراة التي أقيمت بالملعب الأولمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


كما حقق فايلر، بطولة السوبر المصري على حساب الزمالك، والتي فاز فيها بثلاثية مقابل هدفين، ليتوج بأول ألقابه مع الأحمر بالرغم من إكماله شهرًا في قيادة الفريق.


ويستضيف النادي الأهلي، نظيره بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، يوم السبت 28 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.


وتُقام مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، على ملعب النادي الأهلي بالسلام، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
Advertisements

أخبار تهمك

يلا شووت el_ahly مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الاهلي قناة مفتوحة

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزال عماد متعب

منذ يوم

نرصد أسعار العضويات الجديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

الآن

أخبار الأهلي اليوم الاثنين: اقتراب حسم صفقة مفاجئة.. وخطة سعودية لإفساد صفقة الأحمر الكبري..ونجم الفريق يقترب من الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

قبل بداية 2020.. تعرف على الإجازات الرسمية في العام الجديد

منذ يوم

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| صعوبات ومفاجآت تهدد حياة محمد صلاح.. 2019 تضعه في ورطة عام 2020

منذ ساعتين و 7 دقيقة

لهذه الأسباب.. الإفتاء تحذر الفتيات من "واتساب" و"فيس بوك"

منذ حوالي 14 ساعة

"يلا كورة" YALLAKORA مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIMEرابط ماتش الزمالك

الآن

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

الآن

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق رسمى من "الكهرباء" على توقف نظام شحن العدادات مسبقة الدفع

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
06:45 م

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

02:15 م

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

06:56 م

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

09:54 م

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status