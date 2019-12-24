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إيمان الحصري توجه رسالة نارية لقاتلي "كلب المطرية" (فيديو)

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:45 ص
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إيمان الحصري
إيمان الحصري
جرجس ميلاد
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وصفت الإعلامية إيمان الحصري، مرتكبي واقعة تعذيب كلب المطرية وقتله، بشكل غير آدمي، بـ"الإرهابيين"، منتقدة عدم تدخل المواطنين لإيقاف الشباب عن فعلتهم.

وقالت "الحصري"، خلال برنامجها "مساء دي ام سي"، المذاع على قناة "دي ام سي"، في تعليقها على الحادث: "هناك مجموعة من أشخاص الذين يطلق عليهم بني آدمين اتلموا على كلب وفضلوا يقطعوه بسكينة عشان الكلب أكل معزة وهناك روايات كثيرة في الموضوع ده".

وأضافت "الحصري" أن هؤلاء الشباب "مجرمين وقتلة" –على حسب تعبيرها-، مشددة على ضرورة محاكمتهم، موضحة أن صور الشباب ظاهرة في الفيديو ويمكن التوصل إليهم بشكل سريع.

وأكدت الإعلامية، أن هذه الجريمة نوع من أنواع الإرهاب في الشارع المصري، موجهة حديثها لمرتكبي الواقعة: "أنتوا إرهابيين زيكم زي أي إرهابي، أنتم خطر علينا في الشوارع وأنتم خطر على الأمن القومي ومصر ومكانكم تتحطوا بين 4 حيطان".
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الكلمات المفتاحية

كلب المطرية ايمان الحصري الارهاب

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