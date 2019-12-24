يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، للعودة للمنافسات المحلية عقب التتويج بلقب بطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت في قطر مؤخرًا.





وتوج الريدز باللقب المونديالي لأول مرة في تاريخه على حساب فلامينجو البرازيلي، والجمع بالثلاثية بجانب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الاوروبي.





وكان ليفربول توج باللقب عقب الفوز على فلامينجو البرازيلي، بهدف دون رد أحرزه البرازيلي فيرمينيو، بالمباراة التي أقيمت السبت الماضي على ملعب الملك خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.





وكان صلاح قد توج بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية ، بعد أدائه الرائع في البطولة ، وقيادته فريقه للفوز بمونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخهم.





ويرصد "الفجر الرياضي" موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد التتويج بالمونديال من خلال التقرير الآتي:-





ويحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على ليستر سيتي، بملعب كينج باور، في مباراة نارية ستُحدد شكل المنافسة على لقب البريميرليج للموسم الحالي.