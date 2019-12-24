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جدول ترتيب الدوري المصري

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:55 ص
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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تستكمل اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر باقي منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز بثلاث مباريات جديدة عقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري أمس الإثنين.


نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري أمس في الدوري المصري الممتاز

واستطاع النادي الأهلي أن يفوز على نظيره نادي الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي.


وبهذه النتيجة يصل رصيد النادي الأهلي إلى 24 نقطة ليستمر في تصدر جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن بينما يقف رصيد نادي الاتحاد السكندري عند 20 نقطة ليتواجد في المركزي الثالث.


باقي مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري

وتلعب اليوم ثلاث مباريات أخرى ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز أبرزهم مبارة نادي الزمالك ضد نظيره نادي الإنتاج الحربي.


جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

ويستعرض لكم موقع "الفجر" جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل إنطلاق مباريات اليوم كالآتي:


الأهلي 24 نقطة

المقاولون العرب 22 نقطة

الاتحاد السكندري 20 نقطة

الزمالك 14 نقطة

سموحة 14 نقطة

الإنتاج الحربي 14 نقطة

بيراميدز 13 نقطة

الإسماعيلي 13 نقطة

إنبي 13 نقاط

حرس الحدود 10 نقاط

الجونة 10 نقاط

طنطا 9 نقاط

مصر للمقاصة 8 نقاط

المصري البورسعيدي 8 نقاط

طلائع الجيش 7 نقاط

نادي مصر 7 نقاط

وادي دجلة 6 نقاط

أسوان 5 نقاط
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