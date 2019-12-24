مفكر: المصريين يعبدون جسد الحسنين.. وآمنة نصير ترد (فيديو)



وأوضح "ماهر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن، على قناة "الحدث اليوم"، إن المواطنين المصريين يشدون الرحال من جميع محافظات مصر إلى مسجد الحسين ولا يدخلون الجامع الأزهر، رغم أنه الأقرب للطرق الرئيسية ومكان تلقي العلم، وهذا يدل على أن المصريين تركوا السجود لله ويسجدون لـ آل البيت.



ومن جانبها ردت الدكتورة أمنة نصير، أستاذة العقيدة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، أن محبة آل البيت في دماء كل المصريين، مشيرة إلى أن بعض المواطنين يترجمون هذه المحبة بسلوك غير قويم، ولكن قلوبهم عامرة بالتوحيد لله.



وطالبت "نصير" المفكرين والدعاه واصحاب الفتوى بألا يقسوا على هؤلاء المواطنين بسطاء القلب والفكر، مؤكدة اختلافها مع من يكفر هولاء الناس البسطاء.



قال المفكر الإسلامي الدكتور أحمد عبده ماهر، إن المصريين أصبحوا يعبدون الأضرحة وخاصة "الحسين" والسيدة زين والسيدة نفسية، مؤكدا أن وجود الأضرحة في داخل المساجد خطأ يخالف التعاليم الإسلامية ونص الحديث النبي الذي يقول "لا تجعلوا قبري عيدا".