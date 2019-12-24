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أحمد الشيخ يكشف سر تألقه في المبارايات الأخيرة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:49 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، أنه واثقا في قدراته للعودة من جديد لمستواه المعهود وذلك بعد مساهمته في الفوز على الاتحاد السكندري برباعية دون رد، مساء الاثنين، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري. 

وقال الشيخ في تصريحات عقب اللقاء في تصريحات تليفزيونية "لياقة المباريات مهمة جدا لأي لاعب، لأنني كنت بعيدا أو ألعب على فترات متقطعة، أتدرب جيدا، والتوفيق يحالفني لأنني أتعب وأركز في عملي".


وأضاف "الأهلي ناد كبير، ولاعبوه كلهم نجوم، ولديهم رغبة في المشاركة أساسيا، والمدير الفني ريني فايلر يتعامل مع الكل سواسية، لم يكن ذلك موجودا من قبل، ويمنح الفرصة لمن يجتهد، وإيحاء للجميع بأن التدريب مثل المباريات".


وواصل "لا يهمني الرد على أحد، أو الرد على جمهور الأهلي، فهو رقم واحد بالنسبة لي، بل أتمنى حضور 10 ملايين في المدرجات".


وأشار أحمد الشيخ في ختام تصريحاته "سعيد لأنني كنت سببا في الفوز على الاتحاد بإحراز الهدف الأول، إنه فوز بست نقاط، أبارك اللاعبين والجهاز الفني بعد مباراة قوية ضد خصم صعب".
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