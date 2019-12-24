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قوات بريطانية تضبط شحنة مخدرات بملايين الدولارات في بحر العرب

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:36 ص
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البحرية البريطانية
البحرية البريطانية
الفجر
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أعلنت البحرية البريطانية، الاثنين، عن ضبط شحنة مخدرات تصل قيمتها إلى 4.3 مليون دولار، في منطقة خليج عمان، أثناء عمليات استطلاع شمال بحر العرب.

وكشفت البحرية في بيان لها، أن المدمرة "إتش.إم.إس ديفندر"، التي ترسو في قاعدة "بورتسموث"، أرسلت فريقا لتفتيش قارب شراعي في بحر العرب، واكتشفت شحنة من مخدر "كريستال ميث"، عبارة عن أكياس في حجم حقائب البريد فيها مخدرات تزن جملتها 131 كيلو جراما.

الجدير بالذكر أن المدمرة "إتش. إم. إس"، موجودة في الشرق الأوسط للمساعدة في تأمين طرق الملاحة البحرية التجارية، وذلك في خطة بريطانية لتأمين الملاحة بعد احتجاز إيران إحدى السفن شهر يوليو الماضي.
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مخدرات البحرية البريطانية أخبار

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