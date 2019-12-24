Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. أول تعليق لـ أبلة فاهيتا على عودتها للشاشة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:42 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

علقت الدمية الشهيرة المسماة بـ"أبلة فاهيتا" والمعروفة بتقديم البرامج الساخرة على عودتها مرة أخرى إلى الشاشة، وذلك بعد أن أعلنت منصة Netflix انضمام شخصية أبلة فاهيتا لها وتقديم مسلسل يروي مغامرات أبلة فاهيتا فى إطار اجتماعي، كوميدي، استعراضي.

ونشرت أبلة فاهيتا، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها تحت شعار Netflix.

وعلقت الدمية الشهيرة على المنشور الخاص بها قائلة: "يوه خبطت فى القمة.. يهدها العالمية.. الأرملة تستطيع".

يشار إلى أن أبلة فاهيتا شخصية كارتونية مصرية، يقدمها الشاب المصري حاتم الكاشف، وهو صاحب الفكرة والصوت للدمية الأساسية فاهيتا وهي ربة منزل.

ويذكر أن “أبلة فاهيتا”، ظهرت لأول مرة عام 2010 في إعلان لأحد شركات الاتصالات، وبعد النجاح الذي حققه الإعلان تم إنشاء قناة على موقع «اليوتيوب» خاصة بها، تضمنت فيديوهات جمعتها بالمشاهير وأخرى روت قصة حياتها، ثم بعد ذلك تعاون معها الموزع الموسيقي حسن الشافعي، في أغنية “ما يستهلوشي”، وبعد ذلك قدمت برنامج "أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس" على قناة سي بي سي، الذي استمر لمدة 6 مواسم على مدار 4 سنوات.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

منوعات فنانة الفجر الفني ابلة فاهيتا

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الاثنين: اقتراب حسم صفقة مفاجئة.. وخطة سعودية لإفساد صفقة الأحمر الكبري..ونجم الفريق يقترب من الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

قبل بداية 2020.. تعرف على الإجازات الرسمية في العام الجديد

منذ يوم

يلا شووت el_ahly مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الاهلي قناة مفتوحة

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

منذ حوالي 9 ساعات

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق رسمى من "الكهرباء" على توقف نظام شحن العدادات مسبقة الدفع

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

الآن

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| صعوبات ومفاجآت تهدد حياة محمد صلاح.. 2019 تضعه في ورطة عام 2020

منذ ساعتين

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 5 ساعات

"يلا كورة" YALLAKORA مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIMEرابط ماتش الزمالك

الآن

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزال عماد متعب

منذ يوم

نرصد أسعار العضويات الجديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

الآن

لهذه الأسباب.. الإفتاء تحذر الفتيات من "واتساب" و"فيس بوك"

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. "أبلة فاهيتا" تعود للشاشة من جديد

مع ترقب عودتها للشاشة.. تعرف على أبرز أزمات "أبلة فاهيتا".. والخطأ الذي كشف محرك الدمية الشهيرة

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
06:45 م

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

02:15 م

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

06:56 م

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

09:54 م

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status