عاجل.. أول تعليق لـ أبلة فاهيتا على عودتها للشاشة









علقت الدمية الشهيرة المسماة بـ"أبلة فاهيتا" والمعروفة بتقديم البرامج الساخرة على عودتها مرة أخرى إلى الشاشة، وذلك بعد أن أعلنت منصة Netflix انضمام شخصية أبلة فاهيتا لها وتقديم مسلسل يروي مغامرات أبلة فاهيتا فى إطار اجتماعي، كوميدي، استعراضي.ونشرت أبلة فاهيتا، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها تحت شعار Netflix.وعلقت الدمية الشهيرة على المنشور الخاص بها قائلة: "يوه خبطت فى القمة.. يهدها العالمية.. الأرملة تستطيع".يشار إلى أن أبلة فاهيتا شخصية كارتونية مصرية، يقدمها الشاب المصري حاتم الكاشف، وهو صاحب الفكرة والصوت للدمية الأساسية فاهيتا وهي ربة منزل.ويذكر أن “أبلة فاهيتا”، ظهرت لأول مرة عام 2010 في إعلان لأحد شركات الاتصالات، وبعد النجاح الذي حققه الإعلان تم إنشاء قناة على موقع «اليوتيوب» خاصة بها، تضمنت فيديوهات جمعتها بالمشاهير وأخرى روت قصة حياتها، ثم بعد ذلك تعاون معها الموزع الموسيقي حسن الشافعي، في أغنية “ما يستهلوشي”، وبعد ذلك قدمت برنامج "أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس" على قناة سي بي سي، الذي استمر لمدة 6 مواسم على مدار 4 سنوات.