ثلاث جواهر إيطالية تثير الصراع بين يوفنتوس وإنتر ميلان





ويسعى يوفنتوس لمواصلة هيمنته على البطولة منذ عام 2012 حتى الآن، فيما يسعى إنتر ميلان بقيادة أنطونيو كونتي لكسر هذه الهيمنة والفوز بلقب غائب عن الفريق منذ عام 2010.





إهتزاز مشترك



ويعاني الفريقان من بعض الإهتزاز على مستوى النتائج في الوقت الحالي، حيث خسر يوفنتوس الوبر الإيطالي ضد لاتسيو مؤخراً بثلاثية، بينما ودع الإنتر دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، وتعادل مع فيورنتينا في وقت سابق، وفرط في الصدارة لصالح غريمه يوفنتوس.