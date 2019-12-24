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ثلاث جواهر إيطالية تثير الصراع بين يوفنتوس وإنتر ميلان

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:20 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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يشتعل الصراع في الدوري الإيطالي حالياً بين الثنائي يوفنتوس وإنتر ميلان، للفوز بلقب الكالتشيو عن هذا الموسم 2019/2020.


ويسعى يوفنتوس لمواصلة هيمنته على البطولة منذ عام 2012 حتى الآن، فيما يسعى إنتر ميلان بقيادة أنطونيو كونتي لكسر هذه الهيمنة والفوز بلقب غائب عن الفريق منذ عام 2010.


إهتزاز مشترك

ويعاني الفريقان من بعض الإهتزاز على مستوى النتائج في الوقت الحالي، حيث خسر يوفنتوس الوبر الإيطالي ضد لاتسيو مؤخراً بثلاثية، بينما ودع الإنتر دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، وتعادل مع فيورنتينا في وقت سابق، وفرط في الصدارة لصالح غريمه يوفنتوس.


ويتقدم يوفنتوس على الإنتر حالياً بفارق ثلاث نقاط، مع وجود مباراة أقل لفريق النيرادزوري.


صراع الصفقات

وبحسب التقارير الإيطالية، ينتقل صراع يوفنتوس وإنتر ميلان للصفقات القادمة في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، حيث يتواجد بالدوري الإيطالي ثلاث مواهب كروية لامعة، ستشعل الصراع بين الغريمين.


فيديريكو كييزا – فيورنتينا

نجم نادي فيورنتينا الإيطالي ومنتخب الأدزوري، يلعب في مركزي صانع الألعاب والجناح الهجومي، مثل منخب إيطاليا في 17 مباراة، ومثل الفيولا في 126 مباراة وسجل 25 هدفاً، يبلغ من العمر 22 عاماً، ومرشح بقوة للإنتقال ليوفنتوس أو إنتر ميلان، ويبدو يوفنتوس أقرب للاعب نسبياً، بحسب كالتشيو ميركاتو.


ديان كلوسيفسيكي – بارما

يلعب السويدي الدولي صاحب الـ 19 عاماً لفريق بارما معاراً من نادي أتالانتا، وبرز بآدئه اللافت هذا الموسم، حيث سجل خمسة أهداف بقميص بارما، مما جذب إليه أنظار يوفنتوس وإنتر ميلان، بالإضافة لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.


من المتوقع أن يبلغ سعر اللاعب 40 مليون يورو، ويبدو الإنتر أقرب لضمه، حسب كالتشيو ميركاتو.


ساندرو تونالي – بريشيا

يلقبه الكثيرون بـ "بيرلو" الكرة الإيطالية، لفت إليه أنظار العديد من الأندية داخل وخارج إيطاليا، رغم تواضع النادي الذي يمثله، ورغم صغر سنه، حيث يبلغ من العمر 19 عاماً فقط.


حجز مكاناً في تشكيلة منتخب إيطاليا بقيادة روبيرتو مانشيني، تريد أندية باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد معه في يناير، بالإضافة لصراع يوفنتوس وإنتر ميلان عليه.
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