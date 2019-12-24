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عاجل| صعوبات ومفاجآت تهدد حياة محمد صلاح.. 2019 تضعه في ورطة عام 2020

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:19 ص
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اللاعب محمد صلاح
اللاعب محمد صلاح
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اللاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، شهد العديد من المفاجآت والصدمات خلال عام 2019، أبرزها تميزه في أرض الملاعب المختلفة سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح، حصل على الهداف في موسم 2018/2019 بالدوري الإنجليزي، بالمشاركة مع صديقه في الفريق ساديو ماني، فضلًا عن حصوله على أفضل 5 لاعب في العالم، وهذا ما جعل جمهوره في حالة حزن وغضب شديدة رغم فرحتهم بمنافسته، خاصة أنه يعد أول لاعب مصري ينافس في تاريخ الكرة المصرية.

"مخاطر عديدة تواجه صلاح الآن"، النجم المصري أو الفرعون المصري أو مو صلاح، يواجه خطرًا كبيرًا خاصة أنه غاب لفترة كبيرة عن إحرازه للأهداف ورغم عودة في أخر مباراة في الدوري الإنجليزي وإحرازه لهدفين متتاليين إلا أنه يبتعد كثيرًا عن اللاعب فاردي نجم نادي ليستر سيتي الذي يسبقه بـ7 أهداف، وذلك يجعله يواجه مخاطر عديدة خاصة أنه بعيدًا عن الهدافين في الدوري الأكثر شهرة في العالم.

وعن جائزة أفضل لاعب أفريقي، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب لعام 2019.

وتواجد في القائمة النهائية 3 مرشحين هم محمد صلاح نجم منتخب مصر، والسنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز.

ويقام الحفل السنوي المقرر إقامته يوم 7 يناير المقبل 2020 بمدينة الغردقة المصرية.

وتوج محمد صلاح مع ليفربول ببطولات دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وهو نفس الأمر بالنسبة لزميله ماني، وإن كان الأخير يتفوق بوصول منتخب السنغال لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر.

وحقق رياض محرز مع مانشستر سيتي بطولات الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين وقاد منتخب الجزائر لفوز بأمم أفريقيا على حساب السنغال.

وفاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب أفريقي في آخر عامين متتاليين، بينما حصل محرز على الجائزة مرة واحدة في عام 2016، وهذا ما يجعل الفرعون المصري يواجه العدد من الصعاب خلال الفترة المقبلة.

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