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قبل مواجهة الزمالك.. كيف كانت نتائج الإنتاج الحربي في الدوري هذا الموسم ؟

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:14 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي نادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون مع فريق الانتاج الحربي اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.


نتيجة مباراة الزمالك امام سموحة :-

وكان قد تعادل فريق الزمالك بالجولة الماضية مع فريق سموحة في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي بنتيجة 0-0، وأضاع لاعبو القلعة البيضاء العديد من الفرص السهلة خلال اللقاء.


ترتيب الزمالك والانتاج الحربي في الدوري العام :-

ويحتل فريق الانتاج الحربي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة، بينما يحل فريق الزمالك في المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط ولكن بأقل مباراة عن الفريق الأبيض.


نتائج الإنتاج الحربي هذا الموسم في الدوري المصري :-

ونجح نادي الإنتاج الحربي بتحقيق الفوز على فريق مصر بالجولة الأولى بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، بينما تعرض لهزيمة قاسية من فريق الأهلي بالجولة الثانية بنتيجة أربعة أهداف نظيفة.


وخسر أيضاً الفريق الحربي المباراة الثالثة في الدوري العام من فريق المقاولون العرب بنتيجة 1-0، ولكنه عاد إلى طريق الانتصارات عبر بوابة فريق إنبي بنتيجة هدف نظيف، وخسر من فريق بيراميدز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة.


وتعادل الفريق في مباراتين متتاليتين أمام فريق طلائع الجيش بنتيجة سلبية وانتم فريق سموحة بنتيجة هدف لكل فريق، وحقق انتصارين متتاليين قبل مواجهة الزمالك بنتيجة هدف نظيف على حساب فريقي طنطا وأسوان.


ويحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة في 8 مباريات خاضها هذا الموسم وحقق الفوز في جميعها، وكانت آخر الانتصارات على حساب فريق الاتحاد السكندري بنتيحة أربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.


وسوف يلتقي فريق الأهلي مع فريق مصر المقاصة بالجولة المقبلة وذلك بعد خوضه مباراته في بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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