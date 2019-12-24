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تألق نجم الأهلي يعوض غياب رمضان صبحي

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:04 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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استطاع أحمد الشيخ لاعب وسط النادي الأهلي من تعويض إصابة النجم رمضان صبحي جناح الفريق الذى أصيب خلال الفترة الماضية مما جعل المدير الفنى السويسري للفريق رينيه فايلر فى إعطاء الفرصة للشيخ خلال مباراتى الاسماعيلى والاتحاد السكندري ببطولة الدوري.


وكان الأهلي قد أعلن عن غياب رمضان صبحي لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية، وطلب اللاعب من إدارة الفريق السفر لألمانيا للإستمرار فى العلاج ولقطع شوط كبير ومن الممكن يؤدي ذلك لعودته سريعًا للملاعب.


وإستطاع أحمد الشيخ فى تعويض غياب رمضان صبحي والذى تألق خلال الفترة الأخيرة مع الأهلي وقاد منتخب مصر الأولمبي للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.


وإستطاع الشيخ أن يكون مؤثر مع الفريق خلال مباراة الأهلي والإسماعيلي والتى انتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد سجله وليد سليمان بينما فى لقاء الاتحاد السكندري والذى أقيم امس على ستاد القاهرة الدولى سجل الهدف الأول من متابعة لعرضية من على معلول الظهير الأيسر للفريق خلال اللقاء الذى فاز فيه الأهلي برباعية دون رد وتصدر جدول الدوري المصري.


ويعتمد رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الثلاثي حسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وأحمد الشيخ تحت مهاجم وحيد وهو جونيور أجاي في الشكل الهجومى للفريق، وقرر ان يقوم بتعويض رمضان صبحي هو اللاعب أحمد الشيخ الذى يسعي لإثبات نفسه أمام المدرب السويسري.


ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق بلاتنيوم الزيمبابوي ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 على ستاد السلام يوم السبت المقبل الموافق 26 ديسمبر 2019، ويقع الفريق فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط من فوز وحيد على الهلال السوداني بينما يتصدر المجموعة النجم الساحلى التونسي الذى فاز على الأهلي وبلاتنيوم ويملك 6 نقاط.
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