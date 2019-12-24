عاجل| "تقلبات جوية مرعبة".. مفاجآت مدوية وتحذيرات مهمة.. تعليق جديد من الأرصاد بشأن حالة الطقس

"أمطار، سيول، شبورة"، حالة من الطقس السيئ تضرب مصر اليوم الثلاثاء، هكذا تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، أخبارًا ومعلومات عن حالة الطقس.





وفي إطار الخدمات التي تقدمها "الفجر" لقرائها ومتابعيها، حرصت على التواصل مع هيئة الأرصاد الجوية، للكشف عن حقيقة حالة الطقس السيئ والوقوف على صحة الأمر.





وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عدم استقرار حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار تصل لـ"السيول" في عدد من المناطق خاصة الحدودية منها والساحلية.





وعن سقوط أمطار شديدة، أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن السواحل الشمالية والقاهرة وعدد من المحافظات خاصة وجه بحري، ستشهد سقوط أمطار بدرجات متفاوتة تصل للسيول.





وحرص خبراء الطقس، على توجيه عدة نصائح للمواطنين، أهمها ارتداء الملابس الثقيلة، والابتعاد عن الأعمدة الكهربائية حفاظًا على حياتهم، فضلًا عن ضرورة توخي قائدي السيارات الحذر أثناء السير على الطرق الصحراوية والزراعية، خاصة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية الكثيفة، والتي تعد من الظواهر الخطيرة التي تهدد رؤية السائقين.