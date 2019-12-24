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صحيفة إسبانية تكشف عن قمصان برشلونة للموسم الجديد

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:52 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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كشفت صحيفة "دياريو سبورت" الإسبانية عن بعض الصور، التي من المحتمل أن تكون قمصان نادي برشلونة الإسباني، خلال الموسم المقبل 2020 – 2021.


وجاء الطاقم مستوحى من تصميم قديم لقميص برشلونة خلال حقبة العشرينيات الذهية للفريق الكتالوني، والتي توج خلالها الفريق بخمسة ألقاب لبطولة كأس ملك إسبانيا.


وطغى اللون الأزرق على التصميم، مع خطين طوليين عريضين باللون الأحمر، ووجود بعض الخطوط الذهبية على القميص وأكمامه.


وجاء الشورت باللون الأزرق، وهو يشبه إلى حد كبير قميص برشلونة خلال موسم 2007 – 2008، مع بعض اللمسات الكلاسيكية القديمة.


ويرتدي الفريق الكتالوني قميصا مقسماً لمربعات صغيرة، تتناوب عليها اللونين الأزرق والأحمر بطول وعرض القميص.


من جهة أخرى، يحتل نادي برشلونة قمة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني.


وحقق البلوجرانا الفوز في المباراة السابقة على ضيفه ديبورتيفو ألافيس برباعية مقابل هدف، بفضل أهداف الرباعي ليونيل ميسي وأرتورو فيدال وأنطوان جريزمان ولويس سواريز.


واستغل النادي الكتالوني سقوط غريمه ريال مدريد في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه أتليتيك بلباو في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني.


وبذلك يختتم برشللونة مبارياته في هذا العام 2019، على أن يفتتح العام الجديد 2020 بمواجهة مضيفه إسبانيول في ديربي كتالونيا، لحساب الجولة التاسعة عشرة من الليجا
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