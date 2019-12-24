عروض مغربية لضم مهاجم الأهلي

أفادت مصدار مقربة من النادي الأهلي، أن المهاجم المغربي للفريق وليد أزارو على أعتاب الرحيل عن القلعة الحمراء في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، والتي تفتح أبوابها بعد أيام.







وأضافت التقارير أن عدة أندية مغربية، على رأسها نادي الوداد البيضاوي، تسعى لضم أزارو خلال الفترة المقبلة.





ويعاني أزارو من الجلوس إحتياطياً في الكثير من مباريات هذا الموسم مع المدرب السويسري للأهلي رينيه فايلر.





ويفضل فايلر الدفع بالنيجيري وليد أزارو في مركز المهاجم الصريح، في ظل عدم إقتناعه بالمغربي كمهاجم أساسي للمارد الأحمر.





من جانبه يسعى أزارو للخروج من الفريق في يناير، بعد أن قلت قيمته التسويقية كثيراً، بسبب تراجع آدائه وجلوسه المستمر على كرسي الإحتياط.





ويضع فايلر مسألة ضم مهاجم جديد للفريق على رأس أولوياته، حيث يرتبط الأهلي بمهاجم نيجيري يلعب في الدوري السويسري يدعي "إيلكي".





وسجل أزارو هدفاً من رباعية الأهلي اليوم في مرمى الإتحاد السكندري اليوم، في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، والتي عززت تصدر الأهلي لجدول الترتيب برصيد 24 نقطة.