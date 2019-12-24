Advertisements
Advertisements
Advertisements

عروض مغربية لضم مهاجم الأهلي

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:50 ص
Advertisements
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
Advertisements
أفادت مصدار مقربة من النادي الأهلي، أن المهاجم المغربي للفريق وليد أزارو على أعتاب الرحيل عن القلعة الحمراء في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، والتي تفتح أبوابها بعد أيام.


وأضافت التقارير أن عدة أندية مغربية، على رأسها نادي الوداد البيضاوي، تسعى لضم أزارو خلال الفترة المقبلة.


ويعاني أزارو من الجلوس إحتياطياً في الكثير من مباريات هذا الموسم مع المدرب السويسري للأهلي رينيه فايلر.


ويفضل فايلر الدفع بالنيجيري وليد أزارو في مركز المهاجم الصريح، في ظل عدم إقتناعه بالمغربي كمهاجم أساسي للمارد الأحمر.


من جانبه يسعى أزارو للخروج من الفريق في يناير، بعد أن قلت قيمته التسويقية كثيراً، بسبب تراجع آدائه وجلوسه المستمر على كرسي الإحتياط.


ويضع فايلر مسألة ضم مهاجم جديد للفريق على رأس أولوياته، حيث يرتبط الأهلي بمهاجم نيجيري يلعب في الدوري السويسري يدعي "إيلكي".


وسجل أزارو هدفاً من رباعية الأهلي اليوم في مرمى الإتحاد السكندري اليوم، في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، والتي عززت تصدر الأهلي لجدول الترتيب برصيد 24 نقطة.


ويستعد نادي القرن لاستضافة فريق بلاتينيو ستارز السبت المقبل الموافق 27 ديسمبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
Advertisements

أخبار تهمك

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. فايلر يحدد موعد ظهور كهربا الأول مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شووت el_ahly مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الاهلي قناة مفتوحة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزال عماد متعب

منذ يوم

أول تعليق رسمى من "الكهرباء" على توقف نظام شحن العدادات مسبقة الدفع

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الشتاء

منذ حوالي 8 ساعات

"يلا كورة" YALLAKORA مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIMEرابط ماتش الزمالك

الآن

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

الآن

قبل بداية 2020.. تعرف على الإجازات الرسمية في العام الجديد

منذ يوم

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الاثنين: اقتراب حسم صفقة مفاجئة.. وخطة سعودية لإفساد صفقة الأحمر الكبري..ونجم الفريق يقترب من الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

الآن

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 4 ساعات

نرصد أسعار العضويات الجديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
06:45 م

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

02:15 م

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

06:56 م

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

09:54 م

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status