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مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:47 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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انتهت منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي بالأمس الأحد، حيث يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب البطولة برصيد 49 نقطة وبفارق 10 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني حتى الآن.


وغاب الريدز عن المشاركة في الجولة الماضية، وذلك بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية والتي حصل عليها على حساب فريق فلامينجو البرازيلي في المباراة النهائية بنتيجة هدف نظيف أحرزه البرازيلي روبرتو فيرمينيو.


وسوف يستعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة المقبلة.

- مباريات الخميس 26 ديسمبر :-

وسوف يستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره فريق برايتون على ملعب الوايت هارت لين الجديد في بداية الجولة بالساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، من أجل العودة لطريق الانتصارات بعد الهزيمة من فريق تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.


وستقام 6 مباريات في الساعة الخامسة مساءً، حيث يستقبل فريق أستون فيلا منافسه فريق نوريتش سيتي على ملعب الفيلا بارك، ويحل فريق أرسنال ضيفا على فريق بورنموث، ويلتقي فريق تشيلسي مع نظيره فريق ساوثهامبتون على ملعب الستامفورد بريدج في لندن، ويستضيف فريق كريستال بالاس نظيره وست هام يونايتد، وأيضا يواجه فريق إيفرتون منافسه فريق بيرنلي في الجوديسون بارك، ويلتقي فريق واتفورد مع مفاجأة الموسم فريق شيفيلد يونايتد.


ويواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق نيوكاسل يونايتد في مباراة سهلة نسبيا على المارد الأحمر في ملعب الأولدترافورد في مدينة مانشستر في الساعة السابعة والنصف مساءً.


وستكون قمة تلك الجولة بين فريق ليفربول العائد للمشاركة في البريميرليج مع فريق ليستر سيتي على ملعب الكينج باور في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في صراع القمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.


- مباريات الجمعة 27 ديسمبر :-

وتعد المباراة الوحيدة التي ستكون يوم الجمعة بين فريق ولفرهامبتون العنيد مع فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً. 
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