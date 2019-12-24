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عاجل.. سارة نخلة ترفع قضية خلع من زوجها أحمد عبد الله محمود

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:59 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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كشفت الفنانة السورية سارة نخلة، عن رفعها قضية خلع ضد زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود، وتنازلها عن كافة حقوقها في سبيل التخلص منه.

ونشرت الفنانة سارة نخلة، منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت خلاله: "كان عامًا مليئًا بجلسات محكمة الأسرة وغيرها من المحاكم فحبيت ابتدي سنة جديدة بعيدًا عن كل دا وكان لازم أخلص بعد مرمطة سنة ونص.. النهاردة عملت قضية خلع وتنازلت عن كل حقوقي الزوجية مقابل حريتي وطلاقي عشان ابقى فاضية لشغلي وحياتي".

وأضافت: "الله تعالى قال تسريح بإحسان وأنا بقالي سنة ونص متمرمطة عشان أحصل على التسريح دا ولكن اضطريت للخلع عشان أنا خلقت حرّة ومش ممكن حد يستعبدني أو يمرمطني وعشان العشرة والعيش والملح وعشان ما يتقلش عليه مخلوع بعد السنين دي كلها كنت مأجلة الخطوة دي بس سبحانك ربي صبرت كتير بالأدب والاحترام بس خلاص".

وتابعت: "هو شخص مؤدب وعلى دماغي من فوق بس الخلع هو الحل النهائي وفداهية حقوقي الزوجية مهما كانت، راح من عمري خمس سنين زواج مش هزعل على فلوس بقى".

واختتمت منشورها: "ألف كلمة مخلوع ولا أسمع ان عندي جلسة جديدة وحدة في ٢٠٢٠ في محكمة الأسرة خلاص فرهدت ولو على الفلوس ربنا بيعوض".


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