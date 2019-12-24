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نظر تجديد حبس ثلاث متهمين بـ "مقاطعون" اليوم أمام "الضمراني"

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 06:23 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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تنظر غرفة المشورة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الثلاثاء، جلسة تجديد حبس ثلاث متهمين على ذمة القضية رقم 482 لسنة 2018 المعروفة إعلاميًا بـ "مقاطعون".

والمتهمون هم: أحمد جمال على مناع ــ حسن حسين أحمد توفيق ــ محمد إبراهيم عبد الله إبراهيم.

وأسندت النيابة لهم تهمًا بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وإساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.
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