Advertisements
نظر تجديد حبس ثلاث متهمين بـ "مقاطعون" اليوم أمام "الضمراني"
الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 06:23 ص
Advertisements
مـروة هيـكل
Advertisements
تنظر غرفة المشورة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الثلاثاء، جلسة تجديد حبس ثلاث متهمين على ذمة القضية رقم 482 لسنة 2018 المعروفة إعلاميًا بـ "مقاطعون".
والمتهمون هم: أحمد جمال على مناع ــ حسن حسين أحمد توفيق ــ محمد إبراهيم عبد الله إبراهيم.
وأسندت النيابة لهم تهمًا بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وإساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.
والمتهمون هم: أحمد جمال على مناع ــ حسن حسين أحمد توفيق ــ محمد إبراهيم عبد الله إبراهيم.
وأسندت النيابة لهم تهمًا بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وإساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.
Advertisements