موعد مباراة برشلونة المقبلة| مواعيد مباريات برشلونة Barcelona

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بقيادة إرنيستو فالفيردي المدير الفني، مبارياته خلال عام 2019، بعدما احتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني والتأهل من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





ونجح برشلونة، في الفوز على ألافيس برباعية مقابل

هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.