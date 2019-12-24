Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة برشلونة المقبلة| مواعيد مباريات برشلونة Barcelona

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:33 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بقيادة إرنيستو فالفيردي المدير الفني، مبارياته خلال عام 2019، بعدما احتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني والتأهل من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.


ونجح برشلونة، في الفوز على ألافيس برباعية مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.


وتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 37 عقب سقوطه بالتعادل السلبي أمام أتليتك بلباو، لحساب نفس الجولة.


ويرصد "الفجر الرياضي" موعد مباراة برشلونة المقبلة عقب ختام موسمه في 2019 من خلال التقرير الآتي:-


ومن المنتظر أن يبدأ برشلونة الإسباني، عامه الجديد عندما يحل ضيفًا على إسبانيول، يوم 4 يناير المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر لليجا.


وتُقام مباراة برشلونة وإسبانيول، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


وتُذاع مباراة برشلونة وإسبانيول، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني والبطولات الأوروبية. 
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الشتاء

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

منذ حوالي 7 ساعات

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق رسمى من "الكهرباء" على توقف نظام شحن العدادات مسبقة الدفع

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

الآن

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الاثنين: اقتراب حسم صفقة مفاجئة.. وخطة سعودية لإفساد صفقة الأحمر الكبري..ونجم الفريق يقترب من الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت el_ahly مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الاهلي قناة مفتوحة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزال عماد متعب

منذ حوالي 23 ساعة

نرصد أسعار العضويات الجديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

الآن

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر يحدد موعد ظهور كهربا الأول مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قبل بداية 2020.. تعرف على الإجازات الرسمية في العام الجديد

منذ يوم

"يلا كورة" YALLAKORA مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIMEرابط ماتش الزمالك

الآن
Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
06:45 م

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

02:15 م

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

06:56 م

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

09:54 م

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status