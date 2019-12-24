العرض الخاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج الجديد "A Score to Settle" (صور)

أقيم مساء أمس الاثنين العرض الخاص للفيلم الأمريكى "A Score to Settle" بسينما فوكس.





ويأتي العرض الخاص بمصر بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم بدول الخليج، فور طرحه سينمائيًا.





وكان الفيلم أقيم له عدد من العروض الخاصة في جدة والرياض بالسعودية، وفى الإمارات بحضور محمد كريم، أول نجم عربي يقام لفيلمه عرض خاص في السعودية.





وحضر العرض بسينما فوكس المخرج خيري بشارة والمخرج أمير رمسيس والمهندس تامر وجيه.





ويجسد محمد كريم بالفيلم دور شخص يدعى جيمى وهو رجل لا يخشى الموت، وهو ما تطلب منه تحضيرا لشهور طويلة نظرًا لصعوبة الدور، وهى تعد بداية قوية فى السينما الأمريكية والعالمية لفنان مصرى وعربى، وبعيدة عن الأدوار النمطية التقليدية فى سينما هوليوود.



