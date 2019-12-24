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تصريحات ضد الأزهر.. وتحذيرات الأرصاد".. أبرز أخبار توك شو يوم الاثنين
الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:38 ص
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أمنية فوزي – هدي عبد الرازق – داليا الحسني – كساب أحمد – جرجس ميلاد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
غادة والي: هذه هديتي للوزيرة الجديدة.. وسأتولى منصبي الجديد في أول فبراير
وعلقت غادة والي، وزيرة التضامن السابقة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، على قرار القيادة السياسية بانهاء عملها كوزيرة، قائلة: " المناصب لا تدوم وتنتقل من شخص لأخر، والعلاقات الإنسانية هى الباقية، مضيفة أنها تشعر أن العاملين في وزارة التضامن هم أهله، مشيرة إلى أنها استقبلت الوزيرة الجديدة وهنأتها على توليها المنصب.
زعيم المعارضة في تركيا يعلن موعد رحيل "أردوغان"
كما عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، مقطع فيديو يرصد تصريحات كمال أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري عن حكم الرئيس التركي أردوغان، معلنا رحيل أردوغان.
الري تكشف آخر تطورات اجتماعات مفاوضات سد النهضة
فيما كشف المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، تفاصيل ماجرى في الاجتماع الثالث لمفاوضات سد النهضة في الخرطوم، مؤكدا أنه شهد مناقشة كافة النقاط العالقة حول آلية ملء سد النهضة خلال السنوات المقبلة، لافتَا إلى أن الوزارة حريصة على اصدار بيانًا بعد كل اجتماع، لكي يعرف المواطن نتائج أي اجتماع بشكل واضح.
خبير أرصاد: هذه المدن ستتعرض لرياح وأتربة غدًا.. (فيديو)
وكشف الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، المدن التى ستتأثر بسوء الأحوال الجوية، قائلا إن المدن والسواحل الشمالية هي الأكثر تعرضًا للطقس غير المستقر صباح الغد، وستشهد رياح مثيرة للرمال والأتربة.
جابر عصفور: المجتمع المصري غريب وبه الكثير من الآراء المتشددة
كما صرح الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on eقائلا: " إن تجسيد الصحابة والأنبياء مسألة خلافية، وسيظل السلفين يطالبون بحظر إعداد أعمال فنية عن الصحابة، لافتَا إلى أن الأزهر لا يواكب الحضارة وتطور الإنسان، السعودية أنتجب مسلسلات عن الصحابة، وعند الحديث عن هذا الأمر مع السلفين يصفون الأمر بالكفر".
نائبة "الخرطوش": "هحتفل بعيد ميلادي واسلم سلاحي بكره"
وكشفت نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب تفاصيل واقعة اطلاق نار في خطوبة ابنتها، قائلة إن ما فعلته ليس غريبا، ولكن المشكلة أنها سيدة، معقبة: "أنا أم وعايزة أفرح.. ولا الفرحة حرام على النواب"، مؤكدة أنها لا تقصد إلحاق الضرر بأحد، ولكن تستخدمه في وقت فرح وسعادة، معتبرة أن اقتراب الانتخابات ومحاولات الإخوان لتشويه البعض سببا في إحداث الموقف هذه الضجة.
أمنة نصير: هذا موقفي من زواج المسلمة بالمسيحي واليهودي
فيما كشفت الدكتور آمنة نصير، الأستاذة بجامعة الأزهر، حقيقة تصريحها بجواز زواج المسلمة من المسيحي أو اليهودي، قائلة: "احنا للأسف أبتلينا بعدم أمانة الكلمة".
الصين: نوفر مسجد لكل 530 مسلم.. وبعض القوى تريد تشويهنا.. (فيديو)
قال لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، إن الشعب الصيني يعيش بقوميات مختلفة بسلم وأمان، وفي حرية كاملة في الاعتقاد الديني، مشيرا إلى أن هناك لكل 530 مسجد واحد في الصين، وهذه النسبة جيدة بالنسبة لعدد المسلمين، مضيفا أن بعض القوى تريد تشويه صورة الصين.
خبير أرقام: هؤلاء الأكثر حظًا في 2020
قال الدكتور رئيف رأفت، خبير الأرقام والطاقة الحيوية، إنه سيكون هناك تغيرات ومفاجآت للعالم كله خلال عام 2020، معلقًا: "ممكن ننام نصحى على شيء معين، وسيكون هناك تقلبات"، مضيفا "سنة 2020 رقمها هو 4، ورقم 4 يرتبط بكوكب أورانوس الذي يعطي التغيرات والتقلبات".
"أمطار غزيرة ورعدية".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء
ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، موضحة أنه يسود طقس معتدل على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، دافئ جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا.
عاجل| في أول ظهور لها.. "فتاة فرشوط" تروي تفاصيل اغتصابها
دخلت "فرحة"، ضحية الاغتصاب، والشهيرة إعلاميًا بـ"فتاة فرشوط"، في نوبة من البكاء، في أول ظهور إعلامي لها، قائلة: "جيت عشان أوصل صوتي للجميع، لأن الحادثة دي تتكرر في الصعيد ولكن الفتيات لا تتمكن من التحدث خوفًا من الفضيحة".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
غادة والي: هذه هديتي للوزيرة الجديدة.. وسأتولى منصبي الجديد في أول فبراير
وعلقت غادة والي، وزيرة التضامن السابقة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، على قرار القيادة السياسية بانهاء عملها كوزيرة، قائلة: " المناصب لا تدوم وتنتقل من شخص لأخر، والعلاقات الإنسانية هى الباقية، مضيفة أنها تشعر أن العاملين في وزارة التضامن هم أهله، مشيرة إلى أنها استقبلت الوزيرة الجديدة وهنأتها على توليها المنصب.
زعيم المعارضة في تركيا يعلن موعد رحيل "أردوغان"
كما عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، مقطع فيديو يرصد تصريحات كمال أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري عن حكم الرئيس التركي أردوغان، معلنا رحيل أردوغان.
الري تكشف آخر تطورات اجتماعات مفاوضات سد النهضة
فيما كشف المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، تفاصيل ماجرى في الاجتماع الثالث لمفاوضات سد النهضة في الخرطوم، مؤكدا أنه شهد مناقشة كافة النقاط العالقة حول آلية ملء سد النهضة خلال السنوات المقبلة، لافتَا إلى أن الوزارة حريصة على اصدار بيانًا بعد كل اجتماع، لكي يعرف المواطن نتائج أي اجتماع بشكل واضح.
خبير أرصاد: هذه المدن ستتعرض لرياح وأتربة غدًا.. (فيديو)
وكشف الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، المدن التى ستتأثر بسوء الأحوال الجوية، قائلا إن المدن والسواحل الشمالية هي الأكثر تعرضًا للطقس غير المستقر صباح الغد، وستشهد رياح مثيرة للرمال والأتربة.
جابر عصفور: المجتمع المصري غريب وبه الكثير من الآراء المتشددة
كما صرح الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on eقائلا: " إن تجسيد الصحابة والأنبياء مسألة خلافية، وسيظل السلفين يطالبون بحظر إعداد أعمال فنية عن الصحابة، لافتَا إلى أن الأزهر لا يواكب الحضارة وتطور الإنسان، السعودية أنتجب مسلسلات عن الصحابة، وعند الحديث عن هذا الأمر مع السلفين يصفون الأمر بالكفر".
نائبة "الخرطوش": "هحتفل بعيد ميلادي واسلم سلاحي بكره"
وكشفت نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب تفاصيل واقعة اطلاق نار في خطوبة ابنتها، قائلة إن ما فعلته ليس غريبا، ولكن المشكلة أنها سيدة، معقبة: "أنا أم وعايزة أفرح.. ولا الفرحة حرام على النواب"، مؤكدة أنها لا تقصد إلحاق الضرر بأحد، ولكن تستخدمه في وقت فرح وسعادة، معتبرة أن اقتراب الانتخابات ومحاولات الإخوان لتشويه البعض سببا في إحداث الموقف هذه الضجة.
أمنة نصير: هذا موقفي من زواج المسلمة بالمسيحي واليهودي
فيما كشفت الدكتور آمنة نصير، الأستاذة بجامعة الأزهر، حقيقة تصريحها بجواز زواج المسلمة من المسيحي أو اليهودي، قائلة: "احنا للأسف أبتلينا بعدم أمانة الكلمة".
الصين: نوفر مسجد لكل 530 مسلم.. وبعض القوى تريد تشويهنا.. (فيديو)
قال لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، إن الشعب الصيني يعيش بقوميات مختلفة بسلم وأمان، وفي حرية كاملة في الاعتقاد الديني، مشيرا إلى أن هناك لكل 530 مسجد واحد في الصين، وهذه النسبة جيدة بالنسبة لعدد المسلمين، مضيفا أن بعض القوى تريد تشويه صورة الصين.
خبير أرقام: هؤلاء الأكثر حظًا في 2020
قال الدكتور رئيف رأفت، خبير الأرقام والطاقة الحيوية، إنه سيكون هناك تغيرات ومفاجآت للعالم كله خلال عام 2020، معلقًا: "ممكن ننام نصحى على شيء معين، وسيكون هناك تقلبات"، مضيفا "سنة 2020 رقمها هو 4، ورقم 4 يرتبط بكوكب أورانوس الذي يعطي التغيرات والتقلبات".
"أمطار غزيرة ورعدية".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء
ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، موضحة أنه يسود طقس معتدل على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، دافئ جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا.
عاجل| في أول ظهور لها.. "فتاة فرشوط" تروي تفاصيل اغتصابها
دخلت "فرحة"، ضحية الاغتصاب، والشهيرة إعلاميًا بـ"فتاة فرشوط"، في نوبة من البكاء، في أول ظهور إعلامي لها، قائلة: "جيت عشان أوصل صوتي للجميع، لأن الحادثة دي تتكرر في الصعيد ولكن الفتيات لا تتمكن من التحدث خوفًا من الفضيحة".
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