Advertisements
موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool
الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:30 ص
Advertisements
محمد جمال
Advertisements
ينتظر عشاق كرة القدم العالمية وخاصة محبي الدوري الإنجليزي مباراة قوية ومثيرة ومنتظرة بين متصدر الدوري الإنجليزي ليفربول ووصيف البطولة ليستر سيتي ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى لقاء سيقام على ملعب كينج باور معقل ليستر سيتي.
موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي
يحل فريق ليفربول ضيف على نظيره ليستر سيتي فى صراع قوي على صدارة البريميرليج يوم الخميس القادم الموافق 26 ديسمبر 2019 فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي
يستضيف ملعب كينج باور مباراة ليفربول وليستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزى فى إطار مباريات الجولة ال 19 يوم الخميس القادم الموافق 26 ديسمبر 2019 فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.
ويدخل ليفربول اللقاء بمعنويات مرتفعه بعد الحصول على لقبه الثالث هذا الموسم والفوز ببطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز فى النهائي على فريق فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد سجله اللاعب روبيرتو فيرمينو مهاجم الفريق.
ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزى برصيد 49 نقطة بينما يسعي ليستر سيتي صاحب المركز الثانى برصيد 39 نقطة من الإقتراب من المتصدر بعد الخسارة الأخيرة أمام فريق مانشستر سيتى بثلاثيه لهدف
موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي
يحل فريق ليفربول ضيف على نظيره ليستر سيتي فى صراع قوي على صدارة البريميرليج يوم الخميس القادم الموافق 26 ديسمبر 2019 فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي
يستضيف ملعب كينج باور مباراة ليفربول وليستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزى فى إطار مباريات الجولة ال 19 يوم الخميس القادم الموافق 26 ديسمبر 2019 فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.
ويدخل ليفربول اللقاء بمعنويات مرتفعه بعد الحصول على لقبه الثالث هذا الموسم والفوز ببطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز فى النهائي على فريق فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد سجله اللاعب روبيرتو فيرمينو مهاجم الفريق.
ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزى برصيد 49 نقطة بينما يسعي ليستر سيتي صاحب المركز الثانى برصيد 39 نقطة من الإقتراب من المتصدر بعد الخسارة الأخيرة أمام فريق مانشستر سيتى بثلاثيه لهدف
Advertisements