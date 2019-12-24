موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool

ينتظر عشاق كرة القدم العالمية وخاصة محبي الدوري الإنجليزي مباراة قوية ومثيرة ومنتظرة بين متصدر الدوري الإنجليزي ليفربول ووصيف البطولة ليستر سيتي ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى لقاء سيقام على ملعب كينج باور معقل

ليستر سيتي.





موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي



يحل فريق ليفربول ضيف على نظيره ليستر سيتي فى صراع قوي على صدارة البريميرليج يوم الخميس القادم الموافق 26 ديسمبر 2019 فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي



يستضيف ملعب كينج باور مباراة ليفربول وليستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزى فى إطار مباريات الجولة ال 19 يوم الخميس القادم الموافق 26 ديسمبر 2019 فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.





ويدخل ليفربول اللقاء بمعنويات مرتفعه بعد الحصول على لقبه الثالث هذا الموسم والفوز ببطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز فى النهائي على فريق فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد سجله اللاعب روبيرتو فيرمينو مهاجم الفريق.