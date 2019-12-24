مفاجأت بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع ضد الإنتاج الحربي في الدوري المصري





تشكيل الإنتاج الحربي المتوقع ضد الزمالك اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز





حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد شديد، معاذ الحناوي، محمد بازوكا، أحمد مجدي

خط الوسط: امادو نياس، محمود عادل، موسى دياورا، محمد عادل

خط الهجوم: علاء سلامة، محمد رجب





ترتيب الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز



ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.