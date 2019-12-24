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اليوم.. نظر تجديد حبس 5 متهمين بـ"طلائع حسم" الإرهابية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 06:26 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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تنظر اليوم الثلاثاء، غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أمر تجديد حبس 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 828 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميًا بـ "طلائع حسم الإرهابية". 

والمتهمون هم كل من: شيماء أحمد على محمد، يحى رمضان عبد السميع عبد الواحد، ياسين محمد عبد الرحمن طباخ، بدر فتحى بدري حسن، وأحمد بن على بن يوسف.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها التحريض ضد مؤسسات الدولة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.
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الكلمات المفتاحية

محاكمة حصر أمن دولة أخبار

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