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ميسي يحقق رقم قياسي جديد

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 12:54 ص
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني رقم قياسي جديد له في سجله التاريخي.


ميسي الأكثر مشاركة في صناعة الأهداف

وقد أصبح ليو ميسي أكثر اللاعبين مشاركة في صناعة الأهداف في الدوريات الخمس الكبرى خلال العقد الحالي.


وبين عامي 2010 و 2019، تمكن ميسي من تسجيل أكبر عدد من الأهداف برصيد 368 هدفاً، مع تقديم تمريرات حاسمة تصل إلى 144 تمريرة.


ويعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي هو أقرب منافسين ميسي في قائمة الأكثر مشاكة في صناعة الأهداف برصيد 334 تمريرة.


قائمة الأكثر مشاركة في صناعة الأهداف في العقد الحالي


ليونيل ميسي - 368
كريستيانو رونالدو - 334
لويس سواريز - 233
زلاتان ابراهيموفيتش - 229
روبرت ليفاندوفسكي - 227
ادينسون كافاني - 223
أبرز صانعي الأهداف خلال العقد الأخير
ليونيل ميسي - 141
توماس مولر - 130
انخيل دي ماريا - 129
لويس سواريز - 124
مسعود أوزيل - 118
كريستيان اريكسين - 116


مشاركات ليونيل ميسي مع نادي برشلونة هذا الموسم

وقد شارك ليونيل ميسي في 18 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 15 هدف وصنع 6 أهداف آخرين.
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