عمرو أديب يكشف آخر التطورات "سد النهضة" (فيديو)



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن التصريحات الصادرة عن الوضع حتى الآن متفائلة، وأنه تم الوصول إلى منتصف الطريق، منوها بأن الجانب السوداني يتحدث عن أنه يبحث عن حل وسط بين المطالب المصرية والمقترحات الأثيوبية.



وأوضح الإعلامي عمرو أديب، أن الجانب المصري مُصر على طلباته، معلقا: "مصر عايزة تحط كل النقط على الحروف، وتحط الحروف، والجمل تكون واضحة"، مضيفا أن أثيوبيا أعلنت أنه في كل الحالات ستبدأ في ملء السد اعتبارا من يوليو 2020.



قال الإعلامي عمرو أديب، إنه متبقي جلسة مفاوضات واحدة بشأن سد النهضة يوم 8 و9 يناير القادم بأثيوبيا، وبعدها إما أن يصلوا إلى نتيجة، أو سيتم الاستعانة بصديق، وذلك وفقا لإتفاق المباديء الذي تم توقيعه بين الدول الثلاث.