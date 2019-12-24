Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمرو أديب يكشف آخر التطورات "سد النهضة" (فيديو)

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:19 ص
Advertisements
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إنه متبقي جلسة مفاوضات واحدة بشأن سد النهضة يوم 8 و9 يناير القادم بأثيوبيا، وبعدها إما أن يصلوا إلى نتيجة، أو سيتم الاستعانة بصديق، وذلك وفقا لإتفاق المباديء الذي تم توقيعه بين الدول الثلاث.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن التصريحات الصادرة عن الوضع حتى الآن متفائلة، وأنه تم الوصول إلى منتصف الطريق، منوها بأن الجانب السوداني يتحدث عن أنه يبحث عن حل وسط بين المطالب المصرية والمقترحات الأثيوبية.

وأوضح الإعلامي عمرو أديب، أن الجانب المصري مُصر على طلباته، معلقا: "مصر عايزة تحط كل النقط على الحروف، وتحط الحروف، والجمل تكون واضحة"، مضيفا أن أثيوبيا أعلنت أنه في كل الحالات ستبدأ في ملء السد اعتبارا من يوليو 2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب سد النهضة توك شو أخبار

أخبار تهمك

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شووت el_ahly مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الاهلي قناة مفتوحة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزال عماد متعب

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الشتاء

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فايلر يحدد موعد ظهور كهربا الأول مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الاثنين: اقتراب حسم صفقة مفاجئة.. وخطة سعودية لإفساد صفقة الأحمر الكبري..ونجم الفريق يقترب من الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 4 ساعات

قبل بداية 2020.. تعرف على الإجازات الرسمية في العام الجديد

منذ يوم

أول تعليق رسمى من "الكهرباء" على توقف نظام شحن العدادات مسبقة الدفع

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

الآن

"يلا كورة" YALLAKORA مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIMEرابط ماتش الزمالك

الآن

نرصد أسعار العضويات الجديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

الآن

موضوعات متعلقة

أول تعليق لـ عمرو أديب على تأجيل أثيوبيا العمل في سد النهضة

60% زيادة في تكاليف إنشاء سد النهضة.. وأديب: "ربنا بعت للمصريين مهلة"

أحمد موسى عن أزمة سد النهضة: "لن نفرط في قطرة مياه"

عمرو أديب: المواطن المصري الأكثر استهلاكا للمياه على مستوى الشرق الأوسط

قضية مصيرية.. وزير الري الأسبق يشرح المطالب المصرية من الجانب الإثيوبي

انفراجة في أزمة سد النهضة وتعهد لدونالد ترامب.. "تصريحات مهمة للرئاسة"

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
06:45 م

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

02:15 م

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

06:56 م

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

09:54 م

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status