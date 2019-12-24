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مفاجأة.. الكشف عن سبب عدم تعاقد ليفربول مع لاعبين فرنسيين

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 12:46 ص
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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كشف الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي عن سبب عدم تعاقد الفريق مع لاعبين فرنسيين.


سبب عدم تعاقد ليفربول مع لاعبين فرنسيين

وأكد كلوب ان نادي ليفربول لا يتعاقد مع لاعبين فرنسيين لأن قيمة التعاقد معهم تكون باهظه جدا ولا تتناسب مع نادي ليفربول نهائيا.


وقال يورجن كلوب في تصريحات صحفية: "أن التعاقد مع لاعبين فرنسيين أمثال كيليان مبابى، لاعب باريس سان جيرمان، سيحتاج للكثير من الأموال، كما أن جريزمان أراد الذهاب إلى برشلونة، بالتأكيد نود أن نمتلك لاعبا فرنسيا فى فريقنا لكنهم مكلفين بالنسبة لنا".


يذكر ان نادي ليفربول لم يتعاقد مع أي لاعبين من فرنسا بالفعل خلال عهد يورجن كلوب على الرغم من تواجد لاعبين من مختلف الجنسيات في صفوف النادي.


موعد مباراة نادي ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

ويستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره نادي ليستر سيتي الإنجليزي يوم الخميس القادم 26 ديسمبر ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب كينج باور.


ترتيب نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد نادي ليفربول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها فريق الريدز حتى الآن في بطولة الدوري. 
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