مباريات ساخنة بالجولة الرابعة عشر من القسم الثالث في الدقهلية



تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة ١٤ بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث حيث ستقام ٧ مباريات قوية ومنتظرة بمختلف الملاعب فى الثانية والنصف عصرا.



بنى عبيد والعائد بفوز غالى وثلاث نقاط ثمينة أمام المطرية بالجولة الماضية يستضيف إتحاد المنزلة العائد لطريق الإنتصارات بعد الفوز الأخير الذى حققه أمام منية سمنود.



ويسعى شربين لمصالحة جماهيره عقب الهزيمة المفاجئة بالجولة الماضية أمام كهرباء طلخا حينما يستضيف ميجاسبورت.



شبان بدواى سيحاول جاهدا العودة للإنتصارات عقب التعادل الأخير أمام مياه الدقهلية عندما يستضيف المطرية والذى تعرض لهزيمة متأخرة أمام ضيفه بنى عبيد بالجولة الماضية.



منية سمنود يطمح فى تحقيق نتيجة إيجابية أمام ضيفه كهرباء طلخا فيما يحل عمال المنصورة ضيفا على شباب الأمير بملعب الأمير فيما يستضيف شيكو ضيفه السنبلاوين بملعب عمال المنصورة.



ترتيب المجموعة التاسعة



١-بنى عبيد ٢٦ نقطة

٢-شربين ٢٥ نقطة

٣-نبروه ٢٥ نقطة

٤-ميجاسبورت ٢١ نقطة

٥-شبان بدواى ١٨ نقطة

٦-مياه الدقهلية ١٧ نقطة

٧-كهرباء طلخا ١٦ نقطة

٨-شيكو ١٥ نقطة

٩-عمال المنصورة ١٣ نقطة

١٠-بلقاس ١٣ نقطة

١١-شباب الأمير ١٢ نقطة

١٢-السنبلاوين ١٢ نقاط

١٣-منية سمنود ٩ نقاط

١٤-المنزلة ٨ نقاط

١٥-المطرية ٧ نقاط



