هل سيتم قطع التيار عن العدادات مسبقة الدفع؟؟.. الكهرباء ترد

تداولت خلال الساعات الماضية أنباء عن قيام شركة توزيع الكهرباء، بقطع خدمة الشحن الخاصة بنظام العددات مسبوقة الدفع"بالكارت" من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٦ وحتى الساعه الثانية عشر ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٨، من أجل تحديث أنظمة الشحن الخارجية والتى تشمل بعض شركات الشحن الالكترونى "فورى وإيفاينانس".





ونفى مصدر مسئول بالشركة القابضة للكهرباء فى تصريحات لـ "الفجر" ، صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن هذا الاجراء سيتم تطبيقه فقط بشركة القناة لتوزيع الكهرباء وإنما شركات التوزيع على مستوى الجمهورية، لا يوجد بها أى تعطل أو توقف لشحن العدادات مسبقة الدفع.



