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نقل مباراة العودة بين الشباب والشرطة في البطولة العربية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 12:40 ص
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بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تقرر نقل مباراة الشباب والشرطة العراقي، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، إلى الأردن، بدلًا من إقامتها في البحرين، وذلك كما ذكرت تقارير صحفية.


الشباب تمكن من الفوز بنتيجة عريضة أمام الشرطة العراقي، بسداسية نظيفة، مساء اليوم الاثنين، في المباراة التي أقيمت على أرضية استاد الأمير خالد بن سلطان بالسعودية، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.


وسجلت سداسية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في شباك الشرطة العراقي، عن طريق كلا من، "دانيلو أسبريا 3 أهداف، وثنائية لـ سيباستياو جونيور، وكريستيان جوانكا".


الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، يسعى لمواصلة التألق وعروضه المميزة في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، لحصد اللقب الثاني له، لمصالحة وإرضاء الجماهير بعد تذبذب النتائج خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، والخروج من منافسات الكأس.


موعد مباراة العودة بين الشباب والشرطة

يواجه الشباب السعودي نظيره الشرطة العراقي، يوم العشرين من شهر يناير القادم، في إياب دور ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال. 
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