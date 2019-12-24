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سيدة بالمقاومة الشعبية في بورسعيد: جمعنا المال لتسليح الجيش عام 1954

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:31 ص
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زينب الكفراوي
زينب الكفراوي
داليا الحسين
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روت زينب الكفراوي إحدى قيادات المقاومة الشعبية في بورسعيد، ذكرياتها مع المقاومة الشعبية للعدوان الثلاثي في 1956، قائلة "كنا متواجدين في الحرس الوطني وكنت أمر على كافة الأماكن لتجميع الأموال لتسليح الجيش المصري في عام 1954"، مشيرة إلى أنها فوجئت بتواجد طيران يضرب المنازل في عام 1956 ولم يكن لديهم أي خلفية عما يحدث.

وأضافت " الكفراوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، مساء الاثنين " قمنا بتجميع أنفسنا للدفاع الشعبي وحماية المنزل من الغارات الجوية"، معلقة: "العدوان الثلاثي نسى أن الشعب المصري يحب بلده وأن جيناته حرة يحمي بلده بكل ما يملك".

وتابعت إحدى قيادات المقاومة الشعبية في بورسعيد: "العدوان الثلاثي دخل بورسعيد بخدعة وطالبوا برمي السلاح، وإحنا مكناش خايفين من حد وكل ما يشغلنا هو إخراج العدوان الثلاثي عن مصر"، مضيفة: "كنت أستخدم بندقية وتلقينا تدريبا على إطلاق النيران وأصبت العدو بطلقاتي لأنني أدافع عن بلدي".

واحتفلت محافظة بورسعيد بالذكرى الـ63 للانتصار على العدوان الثلاثى والعيد القومى للمحافظة، وذلك بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى بميدان الشهداء فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وإقامة العرض الفنى والعسكرى بالميدان.
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