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سفيرة الإمارات تزور المركز الثقافي القبطي بأمستردام

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 12:37 ص
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السفيرة في المركز الثقافي
السفيرة في المركز الثقافي
ماريان ناجى
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زارت سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بهولندا، الدكتورة حصة عبدالله العتيبة، يرافقها وفد من السفارة، أمس المركز الثقافي القبطي بأمستردام، حيث كان في استقبالها الأنبا أرساني أسقف هولندا وكهنة كنيسة السيدة العذراء مريم بأمستردام.

وتعرفت السفيرة الإماراتية خلال الزيارة على أنشطة المركز الثقافي والتقت مجموعات من أطفال وشباب الكنيسة، كما عقدت لقاءًا عامًا مع الشعب القبطي، أعربت خلاله عن سعادتها بزيارة المركز وبالجو الأسري الدافئ الذي لمسته، وتحدثت عن دور دولة الإمارات في نشر التسامح والسلام والأمان ونبذ العنف والتطرف ومبادرات ترسيخ السلام. مشيرةً إلى زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني لدولة الإمارات عام ٢٠١٤ والتي تؤكد متانة العلاقات بين مصر والإمارات.

ومن جانبه أعرب نيافة الأنبا أرساني ترحيبه بزيارة السفيرة الإماراتية وعبر عن محبته لدولة الإمارات والتي تعتبر درة العالم حيث أنها تصنع الخير لشعبها ولكل شعوب العالم.

تأتي هذه الزيارة في إطار احتفال دولة الإمارات بعام التسامح.
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الكلمات المفتاحية

الكنيسة القبطية الكنيست الإمارات

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