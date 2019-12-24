مفاجأة.. "أبلة فاهيتا" تعود للشاشة من جديد



أعلنت "نتفليكس"، عن عودة الدمية الشهيرة المثيرة للجدل "أبلة فاهيتا" عبر شاشتها، من جديد.

ويأتي الإعلان عن بث "أبلة فاهيتا" بعد توقف البرنامج المثير للجدل.

ولن تعود "أبلة فاهيتا" إلى الشاشة الصغيرة، من خلال برنامج، ولكن مسلسل من المقرر عرضه على "نتفليكس" في عام 2020.





وسيكون مسلسل "أبلة فاهيتا" الجديد هو ثاني مسلسلات "نتفليكس" المصرية، بعد مسلسل إعلانها عن إنتاج مسلسل "ما وراء الطبيعة"، من بطولة أحمد أمين، وإخراج أيمن سلامة.





ويستعرض مسلسل "أبلة فاهيتا" الجانب الإنساني لـ"أبلة فاهيتا" في إطار اجتماعي كوميدي استعراضي مع الكثير من الإثارة والغموض.





وتدور أحداث الحلقات حول مغامرات "أبلة فاهيتا"، النجمة اللامعة التي سطع نورها بين الجماهير العربية، ولكن انقلب حالها رأسا على عقب، بعد أن وجدت نفسها طريدة العدالة والمجتمع.





ويقول أحمد الشرقاوي، مدير الأعمال الأصلية للشرق الأوسط في "نتفليكس" عن التجربة قائل : "نحن متحمسون جدا للتعاون مع "أبلة فاهيتا"، التي تعد من أبرز الشخصيات الكوميدية في مصر والتي حظيت بشعبية كبيرة في المنطقة العربية.



