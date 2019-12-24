نجل أحد قادة المقاومة الشعبية ببورسعيد يحكي بطولات أفرادها

روى وليد طاهر، نجل اللواء طاهر الأسمر أحد قادة المقاومة الشعبية ببورسعيد، بطولات المقاومة والملحمة الوطنية التي جسدتها آنذاك.



وأضاف "طاهر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، مساء الاثنين: "المقاومة الشعبية كانت تدافع عن الوطن وكرامة المصري"، مشيرا إلى أن البلد هي أغلى شيء لدي المصري.



وأشار إلى أن والده روي له كيفية تهريب السلاح لاستخدامه في المقاومة ضد العدوان، حيث كانوا يقوموا بتهريبه مع الصيادين في مراكب تحت الأسماك، وكان يوزع على أفراد المقاومة، لافتا إلى أن الأهالي في محافظة بورسعيد كان يساعدونهم، وكل فرد له دور يقوم به على أكمل وجه ولا يهتم بحياته أو القبض عليه، مضيفا: "مفيش عائلة في بورسعيد إلا ما كان ليها دور في المقامة".



واحتفلت محافظة بورسعيد بالذكرى الـ63 للانتصار على العدوان الثلاثي والعيد القومي للمحافظة، وذلك بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري بميدان الشهداء، وإقامة العرض الفنى والعسكرى بالميدان.

