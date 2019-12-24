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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الثلاثاء 24 / 12 / 2019 بث مباشر

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 12:26 ص
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء الموافق 24 / 12 / 2019، أبرزها مباراة الإنتاج الحربي ضد الزمالك قي الدوري المصري، والقنوات الناقلة لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويقدم لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ10"
طنطا x أسوان، تقام المباراة في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

نادي مصر x مصر للمقاصة، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport 2.

الإنتاج الحربي x الزمالك، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين "دور الـ16"
ضمك x النصر، تقام المباراة في تمام الثالثة إلا ثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة إلا ثلث مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة إلا ثلث بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الـ12"
النجم الرياضي بالمتلوي x الترجي، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.
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