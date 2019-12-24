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الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل التيار الكهربائي في "العطلات"

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:50 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنهم بصدد تعميم برنامج "الشحن الموحد" للعدادات مسبوقة الدفع على شركات توزيع الكهرباء، وعددهم 9 شركات، وسيوفر البرنامج الجديد آلية وجود تطبيق يشحن من خلاله المواطن عداده من منزله.

وأشار "حمزة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل التيار الكهربائي في أيام العطلات الرسمية ونهاية الأسبوع، حتى لو نفذ الشحن.

وأكد متحدث وزارة الكهرباء، أن العدادات مسبوقة الدفع متوفرة في كل شركات التوزيع، موضحا أنهم ينفذون خطة لتحويل العدادات القديمة إلى عداد مسبوق الدفع، حيث تم تركيب 4،8 مليون عداد مسبوق الدفع.
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