"التهامي": كافة تجهيزات موالد آل البيت على نفقتي الشخصية (فيديو)

قال الشيخ محمود التهامي، نقيب منشدي مصر، إنه حريص على التواجد في موالد أهل البيت، لأنها إحياء هذه الموالد ثقافة مصرية عظيمة، معقبًا: "ليا الشرف في التواجد في هذه الموالد الجليلة".



وتابع "التهامي"، خلال حواره مع الإعلامي إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية، أنه لا يتحص على أي أجر، نظير إحيائه الموالد الكبرى في مصر، مثل إحياء مولد سيدنا الحسين أو السيدة زين أو السيدة نفسية أو سيدنا السيد البدوي أو المرسي أبو العباس، وكل موالد آل البيت.



ولفت إلى أن جميع التجهيزات الخاصة بالموالد الكبرى تكون على نفقته الشخصية، معقبًا: "كل التجيهزات في المولد من الألف إلى الياء على نفقة ربنا وآل البيت والفقير إلى الله".

