موعد مباراة الزمالك اليوم| مشاهدة مباراة الزمالك في الدوري المصري| بث مباشر الزمالك ضد الإنتاج ON SPORTS

يتساوى الفريقان في نفس الرصيد وهو 14 نقطة، مع مباراة أقل لنادي الزمالك، الذي يحتل المركز الرابع، بفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي صاحب المركز السادس، وبينهما سموحة صاحب المركز الخامس، والذي سيواجه الجونة بعد غد الأربعاء في نفس الجولة.

موعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي والقنوات الناقلة لها



تنطلق المباراة غداً الثلاثاء 24 ديسمبر في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، وتنقل على الهواء مباشرة على قناتي ON Sports HD و Time Sports HD.