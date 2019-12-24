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موعد مباراة الزمالك اليوم| مشاهدة مباراة الزمالك في الدوري المصري| بث مباشر الزمالك ضد الإنتاج ON SPORTS
الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 12:20 ص
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يحل نادي الزمالك ضيفاً على نادي الإنتاج الحربي غداً الثلاثاء 24 ديسمبر، في إطار مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، وذلك بملعب السلام بالقاهرة.
ويسعى نادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لتحقيق الفوز، وانهاء النتائج السلبية للفريق خلال آخر مبارتين أمام طلائع الجيش وسموحة.
وفي المقابل يأمل فريق الإنتاج بقيادة مدربه المميز مختار مختار في استغلال الحالة المهتزة للفريق الأبيض، والخروج بنتيجة إيجابية، تساعد الفريق على الزحف نحو المربع الزهبي.
ترتيب الفريقين قبل مباراة الغد
يتساوى الفريقان في نفس الرصيد وهو 14 نقطة، مع مباراة أقل لنادي الزمالك، الذي يحتل المركز الرابع، بفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي صاحب المركز السادس، وبينهما سموحة صاحب المركز الخامس، والذي سيواجه الجونة بعد غد الأربعاء في نفس الجولة.
موعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي والقنوات الناقلة لها
تنطلق المباراة غداً الثلاثاء 24 ديسمبر في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، وتنقل على الهواء مباشرة على قناتي ON Sports HD و Time Sports HD.
التشكيل المتوقع لنادي الزمالك
ومن المتوقع أن يدفع كارتيرون بالأسماء التالية لمواجهة الإنتاج الحربي
محمد عواد
حازم إمام – محمود علاء – محمد عبدالغني – محمد عبدالشافي
طارق حامد – فرجاني ساسي
أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – كريم بامبو
مصطفى محمد
ويسعى نادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لتحقيق الفوز، وانهاء النتائج السلبية للفريق خلال آخر مبارتين أمام طلائع الجيش وسموحة.
وفي المقابل يأمل فريق الإنتاج بقيادة مدربه المميز مختار مختار في استغلال الحالة المهتزة للفريق الأبيض، والخروج بنتيجة إيجابية، تساعد الفريق على الزحف نحو المربع الزهبي.
ترتيب الفريقين قبل مباراة الغد
يتساوى الفريقان في نفس الرصيد وهو 14 نقطة، مع مباراة أقل لنادي الزمالك، الذي يحتل المركز الرابع، بفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي صاحب المركز السادس، وبينهما سموحة صاحب المركز الخامس، والذي سيواجه الجونة بعد غد الأربعاء في نفس الجولة.
موعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي والقنوات الناقلة لها
تنطلق المباراة غداً الثلاثاء 24 ديسمبر في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، وتنقل على الهواء مباشرة على قناتي ON Sports HD و Time Sports HD.
التشكيل المتوقع لنادي الزمالك
ومن المتوقع أن يدفع كارتيرون بالأسماء التالية لمواجهة الإنتاج الحربي
محمد عواد
حازم إمام – محمود علاء – محمد عبدالغني – محمد عبدالشافي
طارق حامد – فرجاني ساسي
أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – كريم بامبو
مصطفى محمد
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