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عاجل| في أول ظهور لها.. "فتاة فرشوط" تروي تفاصيل اغتصابها

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 12:33 ص
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فتاة فرشوط
فتاة فرشوط
أمنية فوزي
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دخلت "فرحة"، ضحية الاغتصاب، والشهيرة إعلاميًا بـ"فتاة فرشوط"، في نوبة من البكاء، في أول ظهور إعلامي لها، قائلة: "جيت عشان أوصل صوتي للجميع، لأن الحادثة دي تتكرر في الصعيد ولكن الفتيات لا تتمكن من التحدث خوفًا من الفضيحة".

وأكدت الفتاة، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على قناة "الحدث" مساء الاثنين، أنها ذهبت للقاهرة من أجل إيصال صوتها، وصوت غيرها من الفتيات اللاتي تصمتن، ومن أجل حقوق المرأة، لا من أجل التعاطف.

وتابعت: "والله العظيم إللي بيحصل ده ظلم، إحنا مظلومين"، موضحة أنها كانت متجهة لـ البنك لاستخراج "فيزا" لجدتها، وقام صاحب التوك توك باختطافها، ثم قام بضربها على رأسها بآلة حادة، ولم تستفق إلا بعد وصولها إلى أرض بها قصب مزروع، وقام سائق التوك توك وصديقه باغتصابها ثم خنقها، فاعتقدوا أنها توفيت وتركوها في حالة إغماء.
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الكلمات المفتاحية

فتاة فرشوط ضحية الاغتصاب توك شو أخبار

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